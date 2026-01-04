Movilidad
Un accidente en la AP-7 corta un carril en Tarragona y provoca un kilómetro de retenciones
Se trata de una salida de vía sin personas afectadas
Un accidente en la AP-7, a la altura de Tarragona, ha obligado a cortar un carril en sentido Reus este domingo al mediodía, provocando un kilómetro de colas en cada sentido de la autopista mientras los equipos de emergencia trabajan para restablecer la normalidad vial.
Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, se trata de una salida de vía de un turismo sin personas afectadas.
La circulación presenta otras afectaciones en Cataluña, con un carril cortado en la C-31 en Badalona en sentido Barcelona por un accidente, así como retenciones de 6 km desde Bagà en la C-16 por un carril cortado en la Nou de Berguedà en sentido Barcelona a causa de una autocaravana averiada.