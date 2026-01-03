Muere un matrimonio de Tarragona en un choque frontal en la N-122, en Burgos

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Dos personas, un hombre de 68 años y una mujer de 64, perdieron la vida este viernes 2 de enero en un accidente de tráfico en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 288, en el municipio de Fuentelisendo, en Burgos. El matrimonio, vecino del barrio de Campclar de Tarragona, eran los padres del concejal d'En Comú Podem en el Ayuntamiento de Tarragona, Antonio Carmona.

Los hechos tuvieron lugar a raíz de un choque frontal entre el turismo en que viajaban las víctimas y una autocaravana. El centro de emergencias 112 recibió varios avisos a las 13.37 horas informando de una colisión frontal con personas atrapadas en el interior de los vehículos. Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, dotaciones de los bomberos de Aranda de Duero y efectivos sanitarios, que activaron un helicóptero medicalizado y una unidad de emergencias.

El hombre y la mujer que viajaban en la autocaravana, los dos de 68 años, pudieron salir del vehículo sin ayuda y fueron atendidos en el mismo lugar antes de ser trasladados en ambulancia al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, según ha informado el Diario de Burgos.

Los servicios médicos, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida de los ocupantes del turismo y confirmaron la muerte en el lugar de los hechos, a causa de la violencia de la colisión.