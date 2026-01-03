Un centenar de personas se concentran en Tarragona contra «el ataque incalificable» de los Estados Unidos a Venezuela

Cerca de un centenar de personas han acudido a la concentración que se ha convocado de forma espontánea este sábado a tarde a Tarragona para oponerse al «incalificable ataque» de los Estados Unidos en Venezuela. Diferentes portavoces de sindicatos y organizaciones sociales han tomado la palabra para reprochar una agresión «sin ninguna lógica» y «mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano». Los diferentes oradores han coincidido en alertar del peligroso precedente de esta acción militar que vuelve a violar el derecho internacional», como ha pasado recientemente en Palestina y Ucrania.

Los manifestantes han sido increpados por un peatón sin más incidentes. Les entidades participantes han hecho un llamamiento a organizar nuevas movilizaciones. Como ha apuntado uno de los manifestantes de Tarragona, Salvador Balcells, miembro de la Coordinadora de ONG's de Tarragona, la manifestación se ha convocado de manera espontánea por las redes como reacción al acontecimientos en Venezuela y la sociedad civil ha respondido a pesar de la «incertidumbre» de la situación que se está produciendo.

En los parlamentos que se han hecho en los pies del Monumento a los Héroes de 1811, conocido popularmente como Els Despullats, se ha reivindicado la «valentía» de defender en el pueblo venezolano «de los ataques imperialistas» de los Estados Unidos.

A pesar de reconocer la polarización sobre la situación en Venezuela, los manifestantes de Tarragona han recriminado que se ha producido «un bombardeo, un ataque de un país sobre otro, una agresión militar.» «El derecho internacional, me hace bastante tiempo que vemos que se está violando automáticamente y el que más sorprende es a quien está haciendo», ha lamentado Balcells. «De los cinco países con derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, dos están violando el derecho internacional, Rusia lo está haciendo y los Estados Unidos ahora, en este momento, lo está haciendo», ha añadido.