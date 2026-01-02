Tarragona se prepara para el Maratón de Donación de Sangre 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El miércoles 7 de enero a las 11:30 h, Tarragona acogerá la presentación del Maratón de Donación de Sangre de Cataluña 2026, la campaña mayor del año para fomentar la donación de sangre. El acto tendrá lugar en el Ayuntamiento y contará con la presencia del alcalde Rubén Viñuales, responsables del Banco de Sangre y Tejidos y algunos donantes que compartirán a sus testimonios sobre la importancia de este gesto solidario.

El Maratón, que tendrá lugar del 8 al 17 de enero, se centra en el lema “El vínculo que nos hace inmensos”, poniendo de relieve como dar sangre es un acto altruista que contribuye a salvar vidas y refuerza el vínculo entre las personas. El objetivo será alcanzar 10.000 donaciones en sólo una semana para remontar las reservas después de las fiestas de Navidad.

Según los responsables, el marco del Maratón permitirá concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad constante de sangre a hospitales y servicios médicos, con el objetivo de cubrir las necesidades de los pacientes a lo largo del 2026. En este sentido, las donaciones de Tarragona se sumarán a las que se recogerán en más de 100 municipios de Cataluña, contribuyendo así al éxito de la campaña a nivel autonómico.