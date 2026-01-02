Tarragona afronta un 2026 de acabar obras con el POUM como gran reto

Las primeras semanas del año servirán para que el nuevo contrato de limpieza se consolide y se pueda hacer el primer balance del servicio.TJERK VAN DER MEULEN

Publicado por Oriol Castro

Tarragona afronta un 2026 donde se acabarán diferentes obras relacionadas con el patrimonio y la vivienda a la vez que se implementan proyectos que se han trabajado y esperado durante años. En el plan político, será el último año entero de mandato de Rubén Viñuales, que lo afronta con estabilidad y fuerza después de un buen 2025 para el Ayuntamiento.

El año arranca con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, marcada en el calendario desde hace mucho. Este primer año la normativa es muy laxa, pero servirá para ver cómo funciona el sistema e itinerarios que se han configurado en la ciudad.

Aparte, estas primeras semanas del año servirán para que el nuevo contrato de limpieza se consolide y se pueda hacer el primer balance del servicio. «Será una implantación mucho más ampliada con maquinaria nueva que llegará. Se notará todavía más», explica Viñuales.

También, en el primer semestre de este 2026 la ciudad verá acabadas obras importantes. Con respecto al patrimonio, se prevé que se terminen los trabajos en el Fòrum de la Colònia. «Es de aquellos proyectos que hace ilusión porque irradiará y transformará todo su entorno. Será un espacio recuperado para la ciudadanía», indica el alcalde.

Mientras tanto, también se pondrá fin a la construcción de los 192 pisos de alquiler en el PP-10. «Nunca el Ayuntamiento había construido más vivienda. Nos hace sentir orgullosos porque va a raíz de uno de los principales problemas sociales actualmente», dice Viñuales.

El ecuador del año traerá a Tarragona un momento histórico. Por primera vez una etapa del Tour de Francia saldrá de la ciudad. «Es impagable. Supone un antes y un después», expresa el alcalde. Este gran acontecimiento deportivo estará acompañado de diferentes competiciones. «Ahora ya no reclamamos que vengan, sino que tenemos que escoger», expone Viñuales.

Guerra contra las palomas

En la segunda mitad del año la previsión del consistorio es que se empiecen a notar mejoras respecto de la situación con las palomas y su población. «Es una guerra pública. No me asusta decirlo. Es un tema que me obsesiona», reconoce el alcalde. La mesa bilateral con el Port avanza y las medidas que se están impulsando tienen que permitir rebajar la población de estas aves en la ciudad.

Más allá, en las carreteras se verán mejoras. El Plan de Asfaltado del Ayuntamiento activará diferentes intervenciones en zonas que hace muchos años que lo necesitan. Un caso evidente es el del polígono Francolí. «La idea es asfaltar casi toda la ciudad», dice Viñuales. Se actuará en la Granja, en Torreforta y en Prat de la Riba, entre otros. Estos cambios en la calzada irán acompañados de más reductores de velocidad. «Es una reclamación también de muchos vecinos en algunas zonas, sobre todo en entornos escolares. Destinaremos 75.000 euros este año», explica el alcalde.

Sobre ellos pasarán muchos buses de la EMT y unos cuantos serán nuevos. La intención del gobierno municipal es continuar con la renovación y ampliación de la flota para llegar a unos 85 vehículos. «Es quizás la inversión más importante junto con los pisos en el PP-10. Eso nos permitirá también replantear las líneas y dar un mejor servicio», argumenta Viñuales.

Un nuevo epicentro en la ciudad

En 2026 los ojos del Ayuntamiento también estarán muy puestos en la Part Baixa. Por una parte, con la Tabacalera, que poco a poco se irá llenando de actividad. Y también con el Plan de Barrios, que ha escogido el barrio del Port como uno de los proyectos subvencionados. «Tenemos ya 2,5 millones de euros en el presupuesto de este año y ya se creará la oficina y se activarán algunas ayudas», dice el alcalde.

En el plan político, el ejecutivo de Viñuales prevé un año estable, después de desencallar proyectos importantes en 2025. Pero el POUM todavía es un tema pendiente. «Nos gustaría presentarlo a la aprobación inicial. Nos faltan todavía los últimos informes preceptivos», explica.

A finales de año, la intención del alcalde es volver a presentar unos presupuestos. «Yo lo intentaré. Sé que empezará el tacticismo político por las elecciones, pero confío mucho en la altura de miras y la responsabilidad de algunos partidos de la oposición», expresa Viñuales. El alcalde no se muestra preocupado por la influencia de los comicios en los últimos meses de mandato. «En la próxima campaña, los debates serán más aburridos porque hay muchos temas que ya habremos arreglado. Nuestra mejor campaña es gobernar bien», indica. Aún así, Tarragona entra en el 2026 con la intención de explotar todavía más su potencial y acabar con proyectos que hace tiempo que se esperan.