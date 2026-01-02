Estos son los proyectos más destacados del 2026 en la ciudad de Tarragona

La propuesta del Plan de Barrios quiere renovar la Part Baixa con una inversión total de 25 millones de euros.Cedida

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona afronta a un 2026 donde se acabarán diferentes obras relacionadas con el patrimonio y la vivienda a la vez que se implementan proyectos que se han trabajado y esperado durante años. En el plan político, será el último año entero de mandato de Rubén Viñuales, que lo afronta con estabilidad y fuerza después de un buen 2025 para el Ayuntamiento.

Estos son los proyectos más destacados del año por la ciudad:

Imagen de la zona de acceso a la ZBE de Tarragona en la avenida Vidal i Barraquer

1. La Zona de Bajas Emisiones arranca

Una de las principales novedades en la ciudad este año es la ZBE. El sistema arrancará con sanciones sólo para los vehículos sin etiqueta de fuera de Tarragona. Los de la ciudad, no tienen que hacer ningún trámite todavía.

Las primeras semanas del año servirán para que el nuevo contrato de limpieza se consolide y se pueda hacer el primer balance del servicio.TJERK VAN DER MEULEN

2. El nuevo contrato de la limpieza se consolida

En el primer trimestre del año ya se habrá consolidado Urbaser como nueva empresa de la limpieza en la ciudad. Así, se podrá pasar a una nueva fase, introduciendo cambios, y hacer balance de los primeros meses de trabajo.

Imagen render de uno de los nuevos accesos que formará parte de la museografía en el Fòrum de la Colònia después de las obras.Ayuntamiento de Tarragona/Ignasi Cristià

3. El Fòrum de la Colònia luce renovado

Las obras del Fòrum de la Colònia ya encaran la recta final y se espera que en el primer trimestre se acaben. El entorno del monumento también se transformará con mejoras para la movilidad a pie y la visita histórica.

Imagen aérea de Tarragona.Gerard Martí

4. El POUM, a por la aprobación inicial

Viñuales ha desencallado muchos temas en la ciudad, pero el POUM todavía queda pendiente. Su previsión es presentarlo para la aprobación inicial el primer semestre. El Plan está pendiente de los últimos informes preceptivos.

Se están construyendo 92 pisos en el PP-10.

5. Se acaba la promoción de pisos en el PP-10

Las previsiones es que durante el primer semestre la promoción de 192 pisos en el PP-10 esté terminada. En la construcción, se ha reservado un 25% de los inmuebles para personas mayores y un 25% para jóvenes.

Presentación de la segunda etapa del Tour de Francia.Joan Carles Borrachero

6. ¡Bienvenu au Tour de France!

Por primera vez en la historia Tarragona acogerá la salida de una etapa del Tour de Francia. La ciudad se teñirá de amarillo en julio y verá pasar por calles emblemáticas a los mejores ciclistas y equipos del mundo.

Imagen del polígono Francolí de Tarragona.Isaías Mena

7. Cambios de asfalto por toda la ciudad

El gobierno municipal ya ha arrancado con el Plan de Asfaltado en diferentes puntos de la ciudad pero este 2026 espera intensificarlo. El polígono Francolí será uno de los entornos que se transformará. Se actuará en la Granja, en Torreforta y en Prat de la Riba, entre otros.

Imagen aérea del anfiteatro.Viajeros Cuatro

8. El Consorcio de Tàrraco toma forma

El calendario pactado por la Generalitat y el Ayuntamiento para el Consorcio de Tàrraco marca el 2026 como el año donde su estructura tiene que empezar a tomar forma. El Plan de Gestión marca el camino que tiene que seguir el patrimonio.

Un bus de la EMT de Tarragona.Ario Lucena

9. La renovación de los buses se acelera

La EMT está en un proceso de renovación de la flota de autobuses, reclamado desde hace mucho tiempo. La intención es llegar a unos 85 vehículos, una cifra que permitirá también replantear el actual diseño de las líneas.

La propuesta del Plan de Barrios quiere renovar la Part Baixa con una inversión total de 25 millones de euros.Cedida

10. La Part Baixa mira el Plan de Barrios

La Part Baixa recibirá atención y financiación los próximos años con el Plan de Barrios de la Generalitat. En 2026 se espera que se pongan en marcha diferentes subvenciones para compra de electrodomésticos, entre otros.

Imagen de la Tabacalera.Diari Més

11. La Tabacalera se va llenando

La antigua fábrica de tabacos se convertirá en un epicentro cultural y de investigación con el traslado del ICAC y el Conservatorio. Los trabajos para ir llenando los módulos del inmueble darán un paso más.

La consejera Isabel Mascaró se dirige al consejero de ERC, Xavier Puig, durante el debate de presupuestos del pleno de Tarragona.ACN

12. ¿Últimos presupuestos del mandato?

El 2026 será el último año entero del mandato de Rubén Viñuales. En los tres primeros, ha conseguido aprobar presupuestos. Para el 2027, la intención del alcalde es volver a presentarlos y negociarlos con los grupos municipales.