SOCIEDAD
Estos son los proyectos más destacados del 2026 en la ciudad de Tarragona
La mejora de la limpieza seguirá siendo protagonista y también llegarán acontecimientos deportivos como el Tour de Francia
Tarragona afronta a un 2026 donde se acabarán diferentes obras relacionadas con el patrimonio y la vivienda a la vez que se implementan proyectos que se han trabajado y esperado durante años. En el plan político, será el último año entero de mandato de Rubén Viñuales, que lo afronta con estabilidad y fuerza después de un buen 2025 para el Ayuntamiento.
Estos son los proyectos más destacados del año por la ciudad:
1. La Zona de Bajas Emisiones arranca
Una de las principales novedades en la ciudad este año es la ZBE. El sistema arrancará con sanciones sólo para los vehículos sin etiqueta de fuera de Tarragona. Los de la ciudad, no tienen que hacer ningún trámite todavía.
2. El nuevo contrato de la limpieza se consolida
En el primer trimestre del año ya se habrá consolidado Urbaser como nueva empresa de la limpieza en la ciudad. Así, se podrá pasar a una nueva fase, introduciendo cambios, y hacer balance de los primeros meses de trabajo.
3. El Fòrum de la Colònia luce renovado
Las obras del Fòrum de la Colònia ya encaran la recta final y se espera que en el primer trimestre se acaben. El entorno del monumento también se transformará con mejoras para la movilidad a pie y la visita histórica.
4. El POUM, a por la aprobación inicial
Viñuales ha desencallado muchos temas en la ciudad, pero el POUM todavía queda pendiente. Su previsión es presentarlo para la aprobación inicial el primer semestre. El Plan está pendiente de los últimos informes preceptivos.
5. Se acaba la promoción de pisos en el PP-10
Las previsiones es que durante el primer semestre la promoción de 192 pisos en el PP-10 esté terminada. En la construcción, se ha reservado un 25% de los inmuebles para personas mayores y un 25% para jóvenes.
6. ¡Bienvenu au Tour de France!
Por primera vez en la historia Tarragona acogerá la salida de una etapa del Tour de Francia. La ciudad se teñirá de amarillo en julio y verá pasar por calles emblemáticas a los mejores ciclistas y equipos del mundo.
7. Cambios de asfalto por toda la ciudad
El gobierno municipal ya ha arrancado con el Plan de Asfaltado en diferentes puntos de la ciudad pero este 2026 espera intensificarlo. El polígono Francolí será uno de los entornos que se transformará. Se actuará en la Granja, en Torreforta y en Prat de la Riba, entre otros.
8. El Consorcio de Tàrraco toma forma
El calendario pactado por la Generalitat y el Ayuntamiento para el Consorcio de Tàrraco marca el 2026 como el año donde su estructura tiene que empezar a tomar forma. El Plan de Gestión marca el camino que tiene que seguir el patrimonio.
9. La renovación de los buses se acelera
La EMT está en un proceso de renovación de la flota de autobuses, reclamado desde hace mucho tiempo. La intención es llegar a unos 85 vehículos, una cifra que permitirá también replantear el actual diseño de las líneas.
10. La Part Baixa mira el Plan de Barrios
La Part Baixa recibirá atención y financiación los próximos años con el Plan de Barrios de la Generalitat. En 2026 se espera que se pongan en marcha diferentes subvenciones para compra de electrodomésticos, entre otros.
11. La Tabacalera se va llenando
La antigua fábrica de tabacos se convertirá en un epicentro cultural y de investigación con el traslado del ICAC y el Conservatorio. Los trabajos para ir llenando los módulos del inmueble darán un paso más.
12. ¿Últimos presupuestos del mandato?
El 2026 será el último año entero del mandato de Rubén Viñuales. En los tres primeros, ha conseguido aprobar presupuestos. Para el 2027, la intención del alcalde es volver a presentarlos y negociarlos con los grupos municipales.