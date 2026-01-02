La Pobla de Mafumet y Dow traen la magia de la Navidad al Hospital Joan XXIII de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un año más, el Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet y Dow Tarragona colaboran para traer la magia de la Navidad a los niños ingresados en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Representantes municipales y de la empresa han entregado un lote de juguetes nuevos, educativao y adaptados a diferentes edades, con el objetivo que cada niño o niña pueda recibir un regalo adecuado a sus intereses y habilidades.

Los juguetes serán distribuidos a lo largo del año por los profesionales del centro hospitalario, especialmente entre las unidades de Pediatría, la UCI Pediátrica, la UCI Neonatal y el área de Obstetricia y Ginecología. Esta acción solidaria forma parte de la campaña 'La teva joguina els farà somriure', vinculada a la 27.ª edición del Torneo de Nadal Dow de fútbol 7, que este año se ha tenido que suspender por la meteorología, pero que ha mantenido la recaudación de juguetes.

De hecho, la entrega de los juguetes ha tenido lugar en un espacio exterior, delante del acceso principal del hospital, con el fin de priorizar la salud, el descanso y el bienestar de los usuarios, así como para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios.

El acto de entrega ha contado con la presencia de la doctora Mònica Magret, en representación de la dirección médica del Hospital Joan XXIII, quien ha sido acompañada por varios miembros del equipo pediátrico del centro hospitalario. Ellas han sido las receptoras de los juguetes, que han sido transportados desde la Pobla de Mafumet en una comitiva encabezada por el alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, y también se ha desplazado a representantes del cuerpo de vigilantes municipales y de la brigada municipal de la Pobla, de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil del municipio y del CF Pobla de Mafumet. La representación de Dow ha ido a cargo del Director del Complejo Industrial de Tarragona, Ignasi Cañagueral.

Durante el encuentro, el alcalde de la Pobla, Joan Maria Sardà, ha manifestado que «un año más, para la Pobla es una enorme satisfacción acercar una pizca de la magia navideña a los niños y a las familias que, desgraciadamente, tienen que pasar estas fechas en un centro hospitalario. Por eso, nos sentimos muy honrados poder colaborar con el hospital de referencia de la demarcación, y más todavía si lo hacemos a través de una acción solidaria que implica la participación vecinal y que es el resultado de la generosidad pobletana».

Por su parte, Ignasi Cañagueral ha destacado que «En Dow, el respeto para las personas es un valor central de todo lo que hacemos. Nos hace especial ilusión poder aportar, un año más, un pequeño gesto de alegría a los niños del hospital y a sus familias, reafirmando nuestro compromiso con la comunidad».

Finalmente, la Dra. Mònica Magret ha remarcado que «iniciativas como esta nos ayudan a cuidar también el bienestar emocional de los niños ingresados, un aspecto que es clave en el proceso asistencial.» Magret ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de la Pobla y de Dow, y «la sensibilidad y la solidaridad» que demuestran cada año con los pacientes más pequeños.