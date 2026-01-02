El 'Nadal dels Superpoders' reúne a más de 800 personas durante la Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) ha cerrado con éxito la primera edición de la Nadal dels Superpoders, una propuesta educativa y familiar que ha llenado las vacaciones escolares de Navidad de actividades lúdicas y de aprendizaje para niños y familias. Más de 800 personas, tanto adultos como niños, han disfrutado de las más de una veintena de actividades programadas que se han llevado a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

Los talleres científicos y artísticos han contado con 551 participantes, mientras que 260 personas han disfrutado de las propuestas de juego libre de la Guingueta, el espacio educativo y familiar del Parc de la Ciutat que volverá a abrir puertas el primer domingo de febrero en su horario habitual, de 10.30 a 13.30 horas.

«El Nadal dels Superpoders ha convertido el tiempo de ocio en una oportunidad por aprender en familia más allá del horario lectivo, con actividades diseñadas para fomentar tanto las competencias científicas como las artísticas que se han ofrecido en diferentes centros educativos de toda la ciudad y en el Parc de la Ciutat para facilitar el acceso y la participación», ha manifestado la consejera de Educación del Ayuntamiento de Tarragona, Isabel Mascaró.

Con este balance positivo, el IMET reafirma la voluntad de seguir impulsando propuestas educativas de calidad fuera del horario lectivo, propuestas que acercan el aprendizaje a la vida cotidiana de los niños.