El Hospital Juan XXIII de Tarragona, protagonista de una serie de televisión

La cadena La 2Cat estrena el día 7 de enero la docuserie, Hospital de proximitat, rodada en varios hospitales catalanes y centrada en las historias que pasan en estos centros sanitarios, según ha informado RTVE Cataluña.

El primer capítulo de la serie, que se podrá ver a las 22:10 horas del próximo miércoles en La 2Cat y en RTVE Play, muestra «historias de euforia y tristeza» vividas por los usuarios y los profesionales de varios hospitales.

El Hospital de Mataró, el Hospital General de Granollers, el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, el Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella y el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona tendrán su protagonismo.

Los hospitales son el escenario «de emociones fuertes, las que viven los pacientes y sus acompañantes», según se podrá ver en la serie.

La docuserie dará a conocer las historias de personas con visitas programadas, otras serán imprevistas y de urgencias, habrá usuarios esporádicos y otros habituales, todos ellos en hospitales de «proximidad».

En el primer episodio, los espectadores conocerán a Anna, en su última sesión de quimioterapia; el trabajo en Urgencias, con un paciente que ha acudido allí ahogándose, y también se verá a Esther que ha llegado al centro de parto.

Asimismo, se descubrirá el trabajo de Enric, un camillero que, con su conversación, facilita la estancia de los pacientes.

En la Unidad de Vigilancia Intensiva (UCI) del Hospital General de Granollers, los espectadores serán testigos de uno de los momentos más duros de la vida de un hospital, cuando una doctora tiene que decirle a la esposa de un paciente que este se encuentra en una situación crítica.

En el segundo capítulo se hará el seguimiento de la historia de Anna, a quién se la acompaña a una sesión donde le harán una nueva resonancia y de Esther, justo cuando nace su hija Zoe, y se podrá ver cómo actúa el Hospital de Mataró cuando llega Daniel, entre gritos de dolor, después de haber sufrido un accidente laboral.

Además, en la UCI del Hospital de Granollers se podrá conocer la historia de Antonio, quien aprende a hablar y caminar después de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

La serie, con capítulos de una duración de media hora, busca poner de manifiesto la «importancia de los hospitales de proximidad en el modelo sanitario».