CaixaForum Tarragona recibe más de 93.565 visitantes el 2025, un 28,54% más que el año anterior

CaixaForum Tarragona ha registrado un aumento del 28,54% de visitantes con un total de 93.565 personas durante este 2025. La exposición más visitada ha sido Mamut. El gegant de l'Edat de Gel (del 25 de marzo al 27 de julio de 2025), que recibió a 34.033 visitantes.

La sigue Colors del món con 17.576 visitantes visitantes, la cual todavía estará vigente hasta el 15 de febrero de 2026. La muestra Còmic. Somnis i història, que se inauguró el 8 de octubre de 2024 hasta el 23 de febrero de 2025 en el CaixaForum ha recibido un total de 7.089.

Próximas exposiciones

El 26 de marzo de 2026 se estrenará en el CaixaForum Tarragona la exposición Naufragis. Arqueologia sumergida. Esta muestra se podrá ver hasta el 6 de julio de 2026. La exposición reunirá decenas de objetos recuperados del fondo marino que explican grandes historias: desde unas ánforas que transportaban aceite hasta una botella con tapón incluido de fondellol, un vino DO de Alicante muy preciado que se menciona en obras de Shakespeare, Dumas o Dostoievski. A través de estas piezas y objetos estudiados y una escenografía que evoca el fondo marino, el público vivirá la sensación de estar explorando un derrelicto bajo el agua y accediendo a una parte de la historia de la cual todavía queda mucho por descubrir.

Con respecto a la muestra Colors del món se podrá ver hasta el 15 de febrero de 2026. CaixaForum Tarragona exhibe una muestra con 56 instantáneas de reputados fotógrafos de National Geographic que plasman en sus imágenes a la gran paleta de colores que compone nuestro mundo y las connotaciones que tienen en cada cultura. Las imágenes captan la esencia de paisajes, culturas y tradiciones de todo el globo, desde Papúa Nueva Guinea hasta la India, pasando por Italia, la República Democrática del Congo, Chile o los Estados Unidos.