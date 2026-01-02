Cabalgata de Reyes en Tarragona y Reus: horarios, recorridos y las novedades que tienes que saber

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Tarragona y Reus se preparan para vivir la Cabalgata de Reyes este 5 de enero, una de las citas más esperadas de Navidad, con horarios diferenciados, recorridos adaptados y dispositivos especiales de seguridad y movilidad para garantizar una celebración para recordar.

En Tarragona, Sus Majestades llegarán al barrio del Serrallo a las 18.15 horas, donde serán recibidos con pirotecnia y un acto de bienvenida. Después del saludo institucional, la comitiva se trasladará a la calle Reial, punto de inicio de la Cabalgata a las 19 horas. El recorrido pasará por la plaza dels Carros, calle Apodaca, plaça de la Mitja Lluna, carrer Unió, Rambla Nova, carrer Sant Agustí, Portalet y finalizará en la plaça de la Font hacia las 20.30 horas. Allí, los Reyes dirigirán el mensaje a los niños y recibirán las llaves de la ciudad de a menos del alcalde.

El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo especial de movilidad, con cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento a lo largo de todo el itinerario, y hace un llamamiento a seguir los consejos de seguridad, especialmente en una tarde que prevé una elevada afluencia de familias con niños.

En Reus, la Cabalgata de este 2026 presenta un nuevo recorrido. La llegada de los Reyes será a las 16.30 h en la plaza de Anton Borrell, donde serán recibidos por las autoridades. Les carrozas recorrerán varias calles del centro hasta llegar en la plaza del Pintor Fortuny, desde donde los Reyes bajarán por la calle Llovera hasta la plaza Mercadal, donde recogerán las llaves de la ciudad.

La Cabalgata reusense incluye medidas de accesibilidad, como un tramo tranquilo en la calle de la Amargura para personas con sensibilidades sensoriales y un espacio reservado para personas con movilidad reducida en el raval del Pallol. Durante el recorrido se repartirán 4,5 toneladas de caramelos y participarán varias entidades culturales y sociales de la ciudad, con el apoyo de diferentes servicios municipales.

Les dos ciudades hacen un llamamiento a la prudencia y la colaboración ciudadana para que la noche más mágica del año se desarrolle con normalidad y sin incidentes, especialmente con respecto a la seguridad de los niños.