La Plaza Corsini de Tarragona se llena de fiesta con el Fin de Año infantil

La Plaza Corsini de Tarragona ha vuelto a convertirse este mediodía en el escenario del Fin de Año infantil, una celebración pensada para que los más pequeños también puedan despedir el año en un ambiente festivo y familiar. Desde primera hora, numerosas familias se han reunido para compartir una cita ya consolidada en el calendario navideño de la ciudad.

Antes de las doce del mediodía, el escenario instalado en la plaza ha acogido propuestas musicales que han ido caldeando el ambiente y animando grandes y pequeños mientras esperaban el momento de comer las uvas. La música ha acompañado a los niños, que seguían el espectáculo con atención y entusiasmo.

A las 12 horas, el carillón de la Plaza del Mercado ha marcado las doce campanadas, y los niños y niñas se han comido las tradicionales doce uvas en medio de un clima de alegría compartida. Justo después, la plaza ha reventado en aplausos y celebraciones para dar la bienvenida simbólica al nuevo año.

La fiesta ha continuado con una lluvia de globo y confeti que ha llenado el espacio de colores, mientras unos animadores con zancos han hecho vibrar al público con música y coreografías. Su presencia ha cautivado la atención de todos los asistentes y ha contribuido a mantener el ambiente festivo durante un buen rato.