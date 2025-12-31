Los pueblos de Tarragona donde ha caído la 'Grossa de Cap d’Any'

La 'Grossa de Cap d’Any' ha vuelto a repartir suerte en la demarcación de Tarragona, con el Vendrell como gran protagonista del sorteo. El municipio del Baix Penedès ha vendido íntegramente el primer premio, correspondiente al número 01379, que ha dejado 200.000 euros por billete y un total de más de 7 millones de euros en el municipio, convirtiéndolo en uno de los puntos más afortunados de toda Cataluña.

Además del primer premio, el Vendrell también ha sido agraciado con uno de los cuartos premios, el número 15376, dotado con 10.000 euros por boleto, hecho que ha ampliado todavía más el impacto del sorteo en el municipio.

La suerte también ha llegado al Baix Camp, concretamente en Cambrils, donde se ha vendido otro cuarto premio, el número 29181, también valorado en 10.000 euros por billete. Este premio sitúa Cambrils entre los municipios tarraconenses que han celebrado la Grossa este año.

En total, el sorteo de la 'Grossa de Cap d’Any' ha repartido más de 14 millones de euros y ha premiado 273.242 billetes por toda Cataluña, con varios puntos del territorio de Tarragona entre los afortunados.