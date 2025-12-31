La Diputació y el Estado se reunirán para tratar las quejas por el camino de ronda de la Savinosa

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Cuando quedan pocas semanas para que empiecen las abres, el camino de ronda de la Savinosa sigue centrando parte del debate político y social en la ciudad. Las entidades ecologistas se volvieron a manifestar en contra del proyecto este fin de semana y trabajan para parar el proyecto por la vía judicial, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha adjudicado las obras, que se espera que arranquen este enero.

Mientras tanto, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, y la subdelegada del Gobierno del Estado en Tarragona, Elisabet Romero, se reunirán pronto para tratar las inquietudes de las organizaciones ecologistas. El encuentro se hará a petición de la presidenta del órgano supramunicipal, quien quiere tratar la cuestión desde un punto de vista político y encontrar un encaje para las reclamaciones de las entidades.

Ojos puestos en el ministerio

La Diputació redactó el proyecto del camino de ronda, pero las obras irán a cargo del ministerio. Con respecto a la voluntad de los ecologistas de llevar la situación a la justicia, desde el paseo de Sant Antoni expresan que «están en su derecho de defender aquello que crean más oportuno, de la misma manera que en su momento presentaron alegaciones al proyecto». «El documento se redactó teniendo en cuenta todos los factores medioambientales, de fauna y flora. Ahora está en manos del ministerio hacer las obras pertinentes», añaden desde la Diputació.

Está previsto que las obras en la Savinosa arranquen en enero y duren seis meses

Los trabajos está previsto que duren unos seis meses e irán a cargo de la empresa Seranco SAU. El coste será de 955.779 euros (IVA incluido). Este nuevo recorrido, que será de arena compactada, tendrá 700 metros de longitud y 5 de anchura, y contará con un paso para peatones y otro para bicicletas. Además, se renaturalizará el espacio con plantación de flora autóctona. Sin embargo, las entidades ecologistas consideran que no se ha estudiado el impacto en ciertas especies autóctonas y critican el impacto visual y medioambiental que podría causar la intervención. Con todo, si la obra sale adelante será la primera intervención que se hace en torno a la Savinosa en décadas. Un proyecto que genera polémica y que parece que todavía ocupará la agenda mediática cierto tiempo.