Tarragona, epicentro del deporte: más de 50 acontecimientos y un impacto económico de más de 13 MEUR

Este 2025 la ciudad de Tarragona ha sido sede de un total de 55 acontecimientos deportivos que han llenado las instalaciones deportivas municipales y numerosos espacios públicos de la ciudad. Estas citas deportivas han reunido a un total de 39.610 deportistas y 67.860 acompañantes (personal técnico y organizativo; y familiares), que han generado un gasto traducido en un impacto económico de 13.095.567,50 millones de euros a la ciudad. Entre otros indicadores, este impacto económico se ha generado por los gastos hechos por los deportistas y los acompañados con respecto al alojamiento, las comidas, el transporte y el ocio durante la celebración de las citas deportivas.

Entre el amplio abanico de acontecimientos acogidos en la ciudad, destacan competiciones de primer nivel como el Campeonato de España absoluto de atletismo, el Tarragona Premier Padel P1, los campeonatos de España de tenis mesa, la 46.ª Liga Catalana ACB y la 37.ª Liga Catalana Femenina de baloncesto.

También durante este 2025, Tarragona ha sido sede de numerosos acontecimientos de categorías base, como el Festival de waterpolo formativo HaBaWaBa, Liga Nacional y la Liga Iberdrola Infantil de Karate o el campeonato de Cataluña de natación infantil. Además, como cada año, miles de personas volvieron a participar en las tradicionales citas deportivas tarraconenses organizadas por Tarragona Esports como , entre muchas otras, las diversas caminatas populares, la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race y la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona.

«Estas cifras confirman la firme apuesta por el fomento del deporte y por el turismo deportivo del Ayuntamiento de Tarragona», ha manifestado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, quién ha destacado que «el número de personas que vienen a la ciudad para practicar y disfrutar del deporte crece cada año». Soler ha manifestado que «durante todo el año Tarragona ha acogido una amplia variedad de acontecimientos, desde el deporte base hasta competiciones de primer nivel, pasando por actividades populares e inclusivas» y ha agradecido «la implicación de clubs, entidades, voluntariado y ciudadanía».

Y ha añadido que «las instalaciones deportivas de la Anilla Mediterránea, así como el resto de equipamientos y el mismo espacio público de la ciudad han sido el escenario de este éxito». El consejero de Deportes ha remarcado que también «hay que tener en cuenta el impacto generado por la actividad deportiva ordinaria y las competiciones regulares que se celebran cada fin de semana en la ciudad». «Esta actividad, con la presencia continuada de equipos, deportistas y acompañantes procedentes de otros municipios, permite afirmar que el impacto real de la actividad deportiva en Tarragona es todavía superior».

Los datos de este 2025 superan los registrados el año pasado, cuando más de medio centenar de citas deportivas reunieron a 36.608 deportistas y 67.014 acompañantes generando un impacto económico de más de 9,7 millones de euros en Tarragona. De hecho, estos datos. De hecho, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha reconocido Tarragona con el Premio Nacional del Deporte por ser la ciudad que más contribuyó a la promoción del deporte durante el año 2024.

Campeonato de España absoluto de atletismo: más de 1,8 MEUR

La celebración del Campeonato Absoluto de España de Atletismo en Tarragona, entre el 1 y el 3 de agosto en el estadio Natalia Rodríguez de la Anilla Mediterránea generó un alto impacto tanto económico como mediático. Los datos de la Federación Española de Atletismo indican que el campeonato ha generado un retorno a la ciudad de 16.798.640 euros, una cifra que suma el impacto económico directo en la ciudad (1.866.795 euros), el impacto mediático (5.830.000 euros) y el retorno en imagen televisiva (9.101.845 euros).

El impacto económico directo en la ciudad es la suma de los 987.000 euros procedentes de los gastos de los 828 atletas y de los 488 entrenadores y oficiales participantes (gastos se aproximan a unos 250 euros por día) y de los 879.795 euros derivados de los 2.058 aficionados que asistieron al estadio. Un 60% de estos espectadores y espectadoras procedían de fuera de la ciudad.

Premier Pádel

La Tarragona Premier Padel que acogió el Palau d'Esports Catalunya entre el 27 de julio y el 3 de agosto fue un éxito de proyección internacional. Los datos de Catar Airways Premier Padel Tour 2025 señalan que la cita deportiva alcanzó un impacto mediático de 45,1 millones de euros, una cifra que se desprende de los 41,9 millones de euros en difusión audiovisual, los 3,2 millones de euros de impacto en las redes sociales y los 42.300 euros en prensa digital.

La audiencia global del acontecimiento internacional fue de 4,63 millones de espectadores, con una cobertura total de 2.381 horas en 41 mercados. Los principales mercados fueron España, Sudamérica e Italia, el 80% de la audiencia provino de plataformas digitales y un 96% de la cobertura fue en directo.

Buenas expectativas para el 2026

El próximo 2026 se espera volver a batir récords. Entre los grandes acontecimientos que han escogido Tarragona se encuentran el Torneo Estatal, el Campeonato de España Absoluto y las copas del Rey y de la Reina de Tenis Mesa; la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa y el Campeonato de Europa de Triatlón 2026. Entre las citas deportivas más relevantes del próximo año destacan la salida de la segunda etapa de la competición ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia; y los juegos Specials Olympics.

En paralelo, la ciudad volverá a ser la sede de grandes competiciones de deporte base con acontecimientos que se acaban de cerrar y que tienen como protagonistas el waterpolo, la natación, el baloncesto, el fútbol y Kárate, entre otros. Y volverán las citas más tradicionales y abiertas a toda la ciudadanía como son las caminatas solidarias, la peonada de Santa Tecla y la 35.ª edición de la Mitja Marató +10K Ciutat de Tarragona, entre otros.