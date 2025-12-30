Tarragona acoge un Pop-Up de arte contemporáneo este fin de semana

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El espacio Ítaca 2.0 de Tarragona acogerá este fin de semana, 3 y 4 de enero, un Pop-Up de arte contemporáneo con la presentación de 'L’Eixida', el proyecto del artista tarraconense Joel Uve. La propuesta quiere acercar la cultura contemporánea a la ciudad y poner en valor el talento local.

Joel Uve, con trayectoria internacional, ha desarrollado esta producción durante los últimos años en América, con una fuerte inspiración japonesa. Durante el Pop-Up se podrá encontrar la obra original, láminas exclusivas, artículos de decoración, ropa y complementos.

El acontecimiento abrirá de 10.30 a 20.00 h durante todo el fin de semana e incluirá una subasta el sábado a las 19.00 h y un sorteo el domingo a las 18.30 h, en una iniciativa que combina arte, artesanía y apoyo al comercio local.