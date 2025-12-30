El PP de Tarragona define el 2025 como el peor año del peor Gobierno de España

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha definido el 2025 como el peor año del peor Gobierno de España. La diputada Elisa Vedrina ha destacado que los problemas de la provincia han seguido sin resolverse a corto plazo a causa del colapso del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez.

Este martes por la mañana desde la sede popular en Tarragona, Vedrina ha explicado que el presidente Sánchez y su gobierno están condenados, pero que España no. «España ha roto con Sánchez y nuestro deber es construir el país del día de después», ha expresado la diputada.

Vedrina ha manifestado que las infraestructuras en Tarragona no están ofreciendo el grado óptimo de funcionamiento y ha puesto el foco en los Alrededores, en las autopistas de gran capacidad y en la seguridad ciudadana, jurídicas y energéticas. «No se ha invertido en Alrededores, la gestión y la coordinación de las actuaciones son un desastre, y las autopistas AP-2, sin embargo, sobre todo, el AP-7 está colapsada, especialmente en las Tierras del Ebro, y está provocando problemas diarios a los tarraconenses», ha indicado Vedrina. También ha recordado que el paso de las mercancías por el interior de los municipios de la costa no se ha solucionado y que supone un peligro para las familias, para el patrimonio y para el medio natural.

Los populares han expresado que este año ha sido un año malo para España y por la provincia y pésimo parael gobierno actual. «El Gobierno sube los impuestos sin control, castiga a los que cumplen y que, encima, roba y rompe el contrato social», ha explicado Vedrina a la vez que ha denunciado los diez fracasos de Sánchez: la vivienda, la política migratoria, internacional, gestión de fondos europeos, política energética, protección a las familias, de las mujeres y juventud, las derrotas parlamentarias y, para acabar, con la corrupción.

La diputada cree que sin regeneración es imposible un nuevo comienzo y que sin limpieza es imposible reconstruir la confianza en que se ha perdido durante estos últimos años. «Tarragona merece volver al mapa de España, al mapa de las inversiones, de las infraestructuras, de la seguridad, de la cultura y de un gobierno que se preocupe por las necesidades reales de toda una provincia», ha concluido Vedrina.