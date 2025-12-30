PortAventura requiere a La Bóta cambiar el disfraz de Carnaval por hacer uso de su marca

La Bota|Tonel es uno de los principales grupos del Carnaval tarraconense con más de 40 años de historia.GRUPO LA BOTA|TONEL

La participación del Grupo La Bóta i Divax en el Carnaval del próximo año en Tarragona está en el aire por la elección de su temática. Este año, uno de los grupos más satíricos del carnaval tarraconense ha escogido que su disfraz girará en torno al concepto ‘MortAventura’ con el objetivo de hacer «la sátira más oscura y divertida» de la celebración. También utilizaba el eslogan ‘Made tono decadence’. La comparsa ya inició los preparativos por los diferentes actos del próximo febrero y las inscripciones de sus participantes.

Pero este diciembre PortAventura ha requerido al grupo que cambie su temática para el Carnaval para hacer un uso de su marca que considera que perjudica su imagen. La empresa envió esta solicitud mediante sus servicios jurídicos, que expusieron los diferentes motivos que los han motivado a tomar esta decisión. «El uso de la marca PortAventura no está amparado por ninguna causa justa y busca capitalizar el renombre y lucrarse indebidamente», se expone en la solicitud.

Así, consideran que la vinculación entre el parque temático y muerto y decadencia influye negativamente en la opinión del público. «No estamos ante una crítica social legítima [...] sino ante un uso oportunista para capitalizar la notoriedad de PortAventura», se concluye. La empresa ha pedido que se retiren y se destruyan los materiales o contenidos digitales que hacen referencia a la temática y ha amenazado con ejercer las acciones legales que consideren oportunas si no se hace. El grupo ya ha eliminado estos contenidos sobre el disfraz y temática y a estas alturas medita qué decisión tomar cuando quedan menos de dos meses por|para el Carnaval.

Más de 40 años de historia

La Bota es uno de los principales grupos del Carnaval tarraconense con más de 40 años de historia. Es la encargada de organizar los actos más irreverentes del Carnaval, como el Juicio del Rey Carnaval y lo Entierro de la Sardina, donde el poder establecido es objeto de mofa e ingenio. La entidad tiene una esencia gamberra y trabaja para mantener viva la tradición satírica del Carnaval de Tarragona, también al desfile, e implicar también al público. El Grupo La Bóta también son los responsables de la venta de cocas de chicharrones, la Farra dels Ninots y su fiesta posterior, y participan en el Entierro y la Crema.

Del 6 al 17 de febrero

Tarragona celebrará el Carnaval del 6 al 17 de febrero del próximo año. Todas las comparsas interesadas en participar, pueden inscribirse hasta el 16 de enero a medianoche. ‘La Festa Major d'Hivern’ cada vez se acerca más.