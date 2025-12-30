La nueva comisaría mixta de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra de Tarragona podría abrir a finales del año 2028, según el calendario previsto por el Departamento de Interior. El próximo año se redactará el proyecto y en el 2027 se licitarán las obras para que estén terminadas en un año.

El pasado 5 de diciembre, el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Tarragona firmaron el convenio para sacar adelante la nueva comisaría mixta. Cada parte aportará un 50% del coste, con una inversión aproximada de 1,6 millones de euros.

A inicios del 2026, el Departamento de Interior sacará la licitación del proyecto, y en el 2027 el Ayuntamiento de Tarragona publicará la licitación de las obras con el objetivo que estén terminadas en un año. Así, prevén que la nueva comisaría sea una realidad a finales del año 2028.

Este martes por la mañana, la consejera Núria Parlon y el alcalde Rubén Viñuales, han visitado el espacio donde se ubicarán las instalaciones policiales en los bajos de la estación de autobuses, que se accederá desde la calle Doctor Battestini. Actualmente, este lugar es la sede de la BUMT y del Club Billar.

La consejera no ha detallado si la abertura de la comisaría comportará un aumento de agentes de mossos en la ciudad. Ha insistido en que hasta el 2030 se incorporarán 6.000 nuevos efectivos de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, «eso también beneficia la ciudad de Tarragona», ha señalado. «Si es necesario reforzar esta comisaría, se reforzará», ha añadido.

Mejorar la percepción de seguridad

La consejera y el alcalde han coincidido en que la comisaría mixta «mejorará la percepción de seguridad» de la ciudadanía. Parlon ha dicho que este proyecto ya se ha llevado a cabo en otros municipios y cree que será una «oportunidad clara para trabajar coordinadamente» entre los cuerpos policiales.

En la misma línea, Viñuales ha remarcado que la comisaría «no será sólo una oficina administrativa, sino la base de operaciones de nuestras patrullas a pie». El alcalde ha comentado que «la presencia policial es la mejor herramienta de prevención para garantizar la convivencia». Además, ha asegurado que la estación de autobuses es una de las «puertas principales de entrada en Tarragona» y las dependencias policiales tendrán un «efecto disuasivo».