'L'Home dels Nassos' volverá a despedir el año en Tarragona

Mañana por la mañana, Tarragona vivirá una vez más una de las tradiciones más esperadas del último día del año con la salida de 'L'Home dels Nassos'. El personaje, que simbólicamente tiene tantas narices como días le quedan al año, recorrerá diferentes calles y plazas de la ciudad acompañado de su comitiva, en una celebración pensada especialmente para los niños, que podrán seguirlo cantando y bailando hasta llegar a la Plaça de la Font, donde hará el tradicional saludo desde el balcón del Palau Municipal.

El tradicional paseo de 'L'Home dels Nassos' pasará este año por Sant Salvador y Sant Pere i Sant Pau y posteriormente por la Rambla Vella y la Plaça de la Font a las 12h del mediodía, donde acabará el recorrido, acompañado en todo momento por la música a cargo de los alumnos del aula tradicional de la Escuela Municipal de Música de Tarragona y el Aula de Música Tradicional y Popular El Tecler.

Esta iniciativa, dedicada a los más pequeños se originó en 1968 gracias a Joan Virgili Basora, convirtiéndose así en el primer 'Home dels Nassos' de Cataluña, en ser representado como una cabeza grande, una estética que se fue popularizando a lo largo de los años, y que muchos otros pueblos y ciudades de Cataluña también adoptaron.