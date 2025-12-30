La Disfressa d’Or vende más de la mitad de las entradas en una semana

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La 26.ª edición de la Disfressa d’Or ya ha vendido más de la mitad de sus entradas una semana después de que estas salieran en venta. El próximo año la gala volverá a la CaixaBank Tarraco Arena después de celebrar su última edición en el recinto ferial del Palau de Congredsos por problemas de programación. La cita está programada para el domingo 8 de febrero a las 19.30 horas.

En total, se han puesto a disposición 4.000 localidades, de las cuales ya se han vendido unas 2.200. El precio de las entradas oscila entre 20 y 25 euros, a los que hay que sumar los correspondientes gastos de gestión. Los tickets se pueden adquirir en línea en el portal web tarragonamusicfestival.com.

La Disfressa d’Or es uno de los acontecimientos más destacados del Carnaval de Tarragona. Durante la gala, diferentes comparsas desfilarán exhibiendo sus mejores disfraces y espectáculos de danza y coreografía delante del jurado y del público. Al final del certamen, el jurado escogerá a los ganadores de la Disfressa d’Or, otorgando el primero y el segundo galardón.

Este retorno a la CaixaBank Tarraco Arena también supone la recuperación del formato original de un solo pase, después de que en el 2025 se hubieran realizado tres sesiones diferentes para dar cabida a todo el público interesado, ya que el aforo del Recinto Ferial del Palau de Congressos es considerablemente inferior.