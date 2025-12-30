La ansiedad, bajo la lupa en la atención primaria de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ansiedad podría estar siendo diagnosticada en exceso en la atención primaria de Tarragona. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por dos enfermeras del Colegio de Enfermeras de Tarragona (CODITA), que analiza la elevada prevalencia de este trastorno, especialmente entre las mujeres, y propone la “desdiagnosticación” como una herramienta clínica para mejorar la precisión diagnóstica, reducir sesgos y garantizar una mejor atención a los pacientes.

En este sentido, las enfermeras del ICS e investigadoras Angie de Gracia y Sofia Dinis, creen que «hace falta un replanteamiento de las políticas de salud mental dada la elevada incidencia y la persistencia de los diagnósticos de ansiedad. Hacen falta nuevos modelos de atención integral, con enfoque de género, adaptados a las etapas vitales y sensibles al gradiente social». Igualmente, el trabajo concluye que la alta prevalencia de diagnósticos de ansiedad pueden deberse tanto a factores biológicos como a sesgos de interpretación médica: los síntomas físicos femeninos a menudo se atribuyen a causas psicológicas.

Por lo tanto, hace falta que la salud mental reciba un seguimiento sistemático y estructurado, equiparable al de otras enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión o insuficiencia cardiaca), garantizando diagnósticos seguros, actualizados y sin estigma, y en este ámbito, la enfermera de CODITA señala que “el rol enfermero es básico para el papel activo de enfermería en la revisión y actualización de los problemas de salud de los pacientes, integrando la desdiagnosticación dentro de la práctica habitual como medida de calidad asistencial.

La ansiedad en nuestro medio

Según datos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, la prevalencia en Cataluña de la ansiedad es de 7,17 en hombres y en mujeres 13,22, y además la tendencia es ascendente.

La ansiedad es una emoción normal ante situaciones de amenaza o pérdida de control, pero se convierte en trastorno de ansiedad (TA) cuando es desproporcionada, persistente o interfiere en la vida cotidiana. Los síntomas pueden ser psicológicos como preocupación, miedo, insomnio; físicos como temblores, sudoración, palpitaciones, o bien conductuales como llanto, tartamudeo, bloqueo.

Por otra parte, los factores causales incluyen predisposición familiar y contextos ambientales adversos (enfermedades crónicas, violencia, pérdidas, dificultades económicas).

Metodología del trabajo

Se analizaron pacientes atendidos en dos agendas de enfermería de atención primaria (octubre 2024 – febrero 2025). La muestra final fueron 959 historias clínicas revisadas de las cuales 120 pacientes eran diagnosticados de ansiedad. Las variables analizadas fueron: edad y género, tiempo de diagnóstico, número de visitas médicas y de enfermería, tiempo desde la última visita, uso de medicación ansiolítico y episodios de incapacidad temporal.

Se revisaron las historias clínicas con el fin de identificar a los pacientes con diagnóstico de ansiedad y analizar el seguimiento clínico desde el diagnóstico inicial. Se siguieron tres criterios para proponer la desdiagnosticación: no haber requerido bajas laborales por ansiedad, no haber hecho ninguna visita por este motivo desde el diagnóstico, y no tomar medicación ansiolítica. Finalmente, se hizo una validación conjunta con el médico de referencia para decidir si mantener, sustituir o eliminar el diagnóstico.