Abre en Tarragona un espacio para mostrar la creatividad artística de personas vulnerables

La sede territorial del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en Tarragona ha abierto un nuevo espacio expositivo para dar a conocer la creatividad artística de las personas vulnerables.

La primera muestra -que se puede visitar en el horario habitual del edificio de la avenida Andorra número 9- se inauguró el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las personas con Discapacidad.

La exposición, ubicada en el recibidor, es una recopilación de las obras presentadas al I Premio de Pintura Paco Aguilera, creado por la fundación Villablanca. Un premio que impulsa y promueve la creatividad artística de personas con diversidad funcional para hacer visibles sus talentos y fomentar la expresión personal mediante el arte. Aunque la fundación Villablanca ha organizado el premio y ha cedido temporalmente las obras, los autores son usuarios de centros para personas con discapacidad de todo el país.

Esta será la primera de una serie de exposiciones que se irán renovando periódicamente, con la voluntad de dar visibilidad al trabajo de las diferentes entidades del sector social del Campo de Tarragona y de mostrar la riqueza y pluralidad de su proyecto creativo.