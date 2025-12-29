Torreforta y Sant Pere i Sant Pau tendrán calles más accesibles el año 2026: «Hay una barrera arquitectónica cada 50 metros»

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Les barreras arquitectónicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la movilidad de muchas personas en la ciudad, una realidad que el Ayuntamiento de Tarragona quiere abordar de forma prioritaria este 2026 en Sant Pere i Sant Pau y Torreforta, dos de los barrios donde es más palpable esta problemática. El conseller de Espacio Público, Guillermo García de Castro señala que este año ya hay llevado a cabo alguna «intervención puntual», pero el consistorio quiere dar un paso adelante en la eliminación de estas deficiencias urbanísticas de cara al próximo año.

En este sentido, el quinto teniente de alcalde explica que «se está elaborando un informe en profundidad de las necesidades que hay en diferentes zonas y espacios de Sant Pere i Sant Pau». Los técnicos municipales están elaborando este documento a partir del dosier entregado por la Asociación de Vecinos La Unió, que en los últimos años ha liderado la lucha contra las barreras arquitectónicas en el barrio. De hecho, en octubre del 2020, presentaron una moción para pedir que se erradicaran y fue aprobada por unanimidad del pleno.

En esta, exponían que Sant Pere i Sant Pau es «un terreno desnivelado y lleno de obstáculos» y paseando «podemos encontrarnos con una farola en medio de la acera que te obliga a bajar al asfalto, aceras estrechas invadidas por vehículos, pasos de peatones no rebajados, rampas con una pendiente fuera de toda norma, escaleras impracticables sin pasamano y un largo etcétera de condiciones inseguras». En noviembre del 2023, la entidad presentó una nueva moción al plenario municipal haciendo la misma demanda, ya que no se había actuado en el barrio para solucionar esta problemática. De nuevo, fue aprobada por unanimidad.

«Hasta ahora, se ha hecho muy poco», explica el vicepresidente de la AVDA La Unión, Gabriel Muniesa, quién asegura que «sólo se han solucionado unas 10 o 15 barreras arquitectónicas de las 105 que pusimos en el dosier que entregamos en el Ayuntamiento». En mayo del 2023, la entidad inició una campaña de concienciación en colaboración con CEPHADIS y la Comunalitat Urbana de Tarragona, que consistió en pintar una «X» de color fucsia a cada punto del barrio con una barrera. Estos obstáculos se marcaron en un mapa que se adjuntó a la segunda moción.

«Por término medio, hay una barrera cada cincuenta metros», apunta a Muniesa, quien apunta que no sólo supone un problema para las personas con movilidad reducida, sino también para las personas mayores y los padres o madres que van con cochecitos. Por otra parte, cree que hay algunas zonas prioritarias como «las calles que van hacia la universidad o al CAP».

En los presupuestos municipales del 2024, se reservaron 500.000 euros para obras de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y en los del 2025, se añadieron 200.000 euros más. Con este dinero, se han hecho algunas actuaciones en diferentes puntos de la ciudad, como el pequeño barrio antiguo de Torreforta.

La idea del consistorio se seguir haciendo intervenciones en esta zona, tal como se prevé en Sant Pere y Sant Pau. «Es muy necesario», remarca el presidente de la Asociación Sin Barrers, Manuel Moreno, quién señala, sin embargo, que «hay muchos otros barrios donde la accesibilidad brilla por su ausencia» y dónde también es «urgente» que el Ayuntamiento actúe.