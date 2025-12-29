Tarragona se sube a la moto: las ventas se disparan los últimos años en la ciudad

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Les matriculaciones de motocicletas en la ciudad de Tarragona han experimentado un incremento de casi el 40% en los últimos doce años, según datos del Observatorio de Movilidad de Cataluña. Este aumento refleja un cambio en los hábitos de movilidad de los tarraconenses, que optan cada vez más por este tipo de vehículo ante las dificultades del tráfico urbano y la búsqueda de alternativas económicas. Los vendedores locales confirman este cambio de tendencia. «Cada vez la gente apuesta más por los modelos scooter porque no dan problemas y lo comparten entre diferentes integrantes de la familia», explican desde Moto Sport Busquets.

En el 2012 había unas 10.800 motos matriculadas en Tarragona. En el 2024, se contabilizaron casi 15.000. Una dinámica que espera continuar al alza. Según los profesionales del sector, «una moto grande no es la habitual» entre los compradores en la ciudad, que prefieren vehículos más prácticos y accesibles. «En la tienda vienen muchos clientes buscando una moto que les sirva para trabajar y desplazarse rápido».

«Muchos nos dicen que por dentro de Tarragona ya no puedes aparcar el coche»

El encarecimiento del combustible y el mantenimiento de los coches ha empujado a muchos ciudadanos a buscar opciones más económicas para sus desplazamientos cotidianos. Les motos, especialmente las de cilindrada media y baja, ofrecen un consumo significativamente inferior y costes de mantenimiento más reducidos. «Les 125 son una opción muy popular», señalan. La posibilidad de encontrar aparcamiento con más facilidad son ventajas que cada vez más conductores tienen en cuenta. «Muchos nos dicen que por dentro de Tarragona ya no puedes aparcar si vas en coche».

Este aumento también se nota en las tiendas de artículos para las motos. «El último año hemos notado un aumento muy grande. Cada vez viene más gente y de perfiles muy diferentes», explican desde Maximo Moto. Les normativas medioambientales, como la Zona de Bajas Emisiones que arrancará en pocos días, también afectan. «La regulación de las emisiones también hace atrás cierta gente, que se replantea la compra ante las restricciones cada vez más estrictas,» exponen a los vendedores.. A pesar de eso, los profesionales adaptan su oferta: «Cada vez trabajamos con marcas sobre todo del mercado asiático porque son muy competitivas y funcionan», comenta uno de los distribuidores.

Los vendedores cada vez trabajan más con marcas asiáticas

Con todo, los cambios de dinámicas con la movilidad cada vez son más notorios en la ciudad. Estas cifras en el sector de la moto llegan a la vez que los usuarios del autobús cada vez son más.