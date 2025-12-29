Tarragona recupera el 'Tortell Tarragoní' por Navidad para impulsar el comercio y la pastelería local

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Después del éxito de la primera edición, el 'Tortell Tarragoní' vuelve esta Navidad como una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Tarragona, Mercados de Tarragona y el Gremio de Pasteleros de la ciudad. La propuesta consiste en una corona especial, diseñada por Marc Volpini —autor del cartel de la campaña navideña de este año—, que distinguirá los roscones de Reyes elaborados por las pastelerías del gremio hasta agotar existencias. En este sentido, se imprimirán un total de 5.000 coronas.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, ha destacado que «el año pasado pusimos en marcha esta iniciativa, que pone en valor el trabajo de los pasteleros artesanos de la ciudad, que el día de reyes trabajan para que todos podamos disfrutar de este dulce tan tradicional. Además, con el sello de la ciudad».

Por otra parte, hasta el 3 de enero, hay un concurso abierto al perfil de @mercatstgn en el cual se sortearán 8 roscones uno de cada pastelería que participa en la campaña.