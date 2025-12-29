El nuevo carril bici en la Savinosa puede acabar en los juzgados

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El nuevo carril bici que se quiere construir entre la playa Arrabassada y la Savinosa puede acabar en los juzgados. Las entidades ecologistas de la ciudad están estudiando acciones legales para parar el proyecto después de intentarlo por otras vías en los últimos seis años. El entorno natural fue el escenario ayer de una nueva movilización en contra de la construcción que se proyecta, que reunió a un centenar de personas. «Estamos muy contentos porque después del temporal mucha gente se ha acercado para dar apoyo a la jornada festiva y reivindicativa. Queremos mostrar la miopía política que ve un espacio natural como el que tenemos lleno de hormigón», explicaba ayer Lluís Gurrera, de la entidad ecologista GATA Tarragona.

Para los detractores del proyecto, es una «barbaridad» que se quiera pasar de 5.800 m2» de superficie construida aunos 24.000 m2» en la zona de los Morrots. «Desde el punto de vista urbanístico no tiene nada que ver con cómo vemos nosotros el espacio. Lo quieren densificar y que sea un espacio con el cual especular», denunciaba Gurrera. «Nuestra lucha va más allá de este carril bici en sí. Creo que lo más importante es dar visibilidad a los diferentes movimientos ecologistas y de defensa del medio ambiente que hay. No queremos especulación con el territorio», exponía por su parte Anna Saballs.

«Secuestrado desde el 67»

Además, los ecologistas denuncian que todo el recinto cerrado a la Savinosa lleva «secuestrado» desde el año 1967. «Les diferentes administraciones son responsables de tenerlo en un estado ruinoso. Reclamamos que se abra a la ciudadanía y que se frenen los proyectos que tienen que sumar más hormigón como puede ser el supuesto ‘hub’ cultural», concluía Gurrera.

En el último consejo plenario en el Ayuntamiento de Tarragona se rechazó una moción defendida por ERC y En Comú Podem que pedía instar al Estado y la Diputació de Tarragona a rehacer el proyecto del camino de ronda de la Savinosa. El texto también recibía el apoyo de la plataforma SOS Costa Daurada. El Ministerio de Transición Ecológica, quien se encargará de los trabajos, no prevé hacer modificaciones.