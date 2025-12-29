El 'Nadal de Somni' en el Puerto de Tarragona entra en su fase final con una agenda llena de actividades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La programación del 'Nadal de Somni' del Puerto de Tarragona linda sus últimos días con una amplia oferta cultural y de ocio pensada para todos los públicos. Talleres infantiles, espectáculos familiares, conciertos y actividades tradicionales llenan la recta final de una iniciativa que ha convertido el Puerto en uno de los principales polos navideños de la ciudad y que se alargará hasta el próximo 5 de enero.

El Museo del Puerto es uno de los equipamientos que ofrecerá actividades navideñas en esta recta final de las fiestas. Hoy, 29 de diciembre todavía se podrá disfrutar de los talleres y las actividades infantiles al Tinglado 1, así como del 'videomapatge' ‘La magia de la luz’ y de las 'furgoteques' en el exterior de este equipamiento. Mañana, 30 de diciembre, a las 17 horas, se llevará a cabo el escape room ‘L’enigma de la Puça’, una actividad para mayores de 16 años, con aforo limitado y que hace falta una reserva previa.

El domingo, 4 de enero, a las 12 horas, el Museo acogerá el espectáculo de títeres ‘Souvenir’, la última creación de la compañía Matito. La obra explica la historia de Matito y su amigo, el Gallo Antonio. Los protagonistas conocen a una niña que llega a su pintoresco pueblo para pasar las vacaciones y los tres juntos preparan con entusiasmo una gran aventura que los conducirá hacia la playa. El espectáculo está dirigido a familias con niños a partir de 4 años.

Conciertos de Navidad

La música es una de las protagonistas de la programación del ‘Nadal de Somni' en el Puerto de Tarragona. Después de los primeros espectáculos y actuaciones, todavía se pueden disfrutar de dos propuestas cargadas de espíritu navideño. Una de ellas es el Concierto de Navidad de la Joven Orquesta InterComarcal, que se celebrará mañana, 30 de diciembre, a las 19 horas en el Tinglado 1.

La segunda es el espectáculo ‘Moments de Nadal’, que ofrecerán Núria Esquius y Jorge Varela en el Teatrillo del Serrallo, el sábado, 3 de enero, a las 19 horas. En este concierto, la voz lírica de Núria Esquius y el jazz en el piano de Jorge Varela se fusionarán para ofrecer piezas musicales de estilos diversos como pop, jazz y villancicos catalanes e internacionales. La entrada al concierto es libre.

Carrera y baño por Sant Silvestre

Asimismo, y como ya es tradicional, el entorno del Puerto acogerá las actividades deportivas de Sant Silvestre, el miércoles, 31 de diciembre. A las 13 horas, en la playa de la Comandancia se llevará a cabo el Baño de Sant Silvestre, el último baño del año para los valientes que participen. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, empezará la Carrera de Sant Silvestre, que este año llega a la 21.ª edición.

La llegada de los Reyes de Oriente, al Serrallo

El punto final en 'Nadal de Somni' en el Puerto de Tarragona se pondrá el lunes, 5 de enero, por la tarde con la llegada en barca de Ses Majestats els Reis Mags de Oriente. A las 18 horas, la barca atracará en el Moll de Pescadors y de allí los Reyes se dirigirán al Teatrillo del Serrallo y saludarán a los tarraconenses que se hayan congregado para verlos. Seguidamente, habrá un castillo de fuegos para darles la bienvenida antes de que empiece la Cabalgata por toda la ciudad.