Los Mossos siguen investigando si la muerte del hombre encontrado en Tarragona es accidental

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierto la investigación sobre el hallazgo de un cuerpo el pasado 21 de diciembre en la zona del campo del Nàstic. La policía autonómica sigue haciendo gestiones para comprobar si se trata de una muerte homicida o accidental. La víctima recibió un tiro por detrás mientras se encontraba en una zona de caza.

Los agentes localizaron el cadáver en torno a las 15.15 horas deldiumenge en un área boscosa próxima al campo del Nàstic. La División de Investigación Criminal de Tarragona se hizo cargo del caso, el cual está bajo secreto de actuaciones. De momento, no hay ninguna persona detenida por los hechos.