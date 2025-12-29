Mónica Naranjo actuará en la Tarraco Arena el 19 de septiembre

La cantante Mónica Naranjo actuará el próximo 19 de septiembre en la CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marco de la gira Greatest Hits Concerts 2026. El concierto forma parte de la celebración del 30.º aniversario de la trayectoria artística del intérprete y ofrecerá un recorrido por los principales éxitos de su discografía en versión original. Las entradas se pondrán a la venta el martes 30 de diciembre, a partir de las doce del mediodía, a través de la web oficial del recinto.

La gira Greatest Hits Concerts 2026 llegará a Tarragona como una de las citas destacadas del calendario musical del próximo año. El espectáculo está concebido como un formato que combina banda en directo, coristas, bailarines y un diseño escénico pensado específicamente para la conmemoración de los 30 años de carrera de Mónica Naranjo.

El repertorio del concierto incluirá algunos de los temas más conocidos del artista, como Desátame, Sobreviviré, Europa o Pantera en libertad, así como otras canciones habitualmente celebradas por el público. La propuesta pone el foco en la voz como elemento central del directo, con una puesta en escena de alta intensidad y carácter.

Según ha explicado recientemente la cantante, la gira quiere ser una celebración del recorrido compartido con el público a lo largo de tres décadas. El proyecto Greatest Hits ya ha superado los 60.000 espectadores en anteriores actuaciones y sigue ampliando fechas en algunos de los principales escenarios del Estado.

Las entradas para el concierto de Tarragona se podrán adquirir a partir del martes 30 de diciembre a las 12.00 horas a través del canal oficial de venta de la CaixaBank Tarraco Arena.