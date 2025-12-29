Martorell denuncia que Viñuales gaste unos 70.000 euros para la propaganda del cambio de empresa de la limpieza

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Maria Mercè Martorell ha denunciado que el equipo de gobierno del alcalde Rubén Viñuales ha destinado unos 70.000 euros a la campaña de promoción del cambio de empresa de limpieza en Tarragona. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular ha criticado que este dinero habría podido ser invertido en campañas de concienciación más efectivas sobre el reciclaje y la gestión responsable de los residuos.

La consejera municipal ha recordado que durante los días previos al cambio de empresa de la limpieza la ciudad estuvo sin el servicio de recogida de la basura. «La basura se acumuló en todos los contenedores de toda la ciudad, ofreciendo una imagen vergonzosa. Y cuando volvimos a casa, nos encontramos un sobre en el buzón con propaganda de este cambio de contrato, con las calles llenas de banderolas como las de las campañas electorales, y con anuncios en radios, televisiones, prensa escrita y en los autobuses y sus paradas», ha manifestado Martorell.

La portavoz del PP ha explicado que la empresa de limpieza tiene previsto una partida presupuestaria para llevar a cabo campañas de concienciación, pero no de propaganda electoral. «Este dinero tiene que destinarse a enseñarnos como reciclar, a informarnos de los horarios de los centros de reciclaje, no para publicitar unas “calles limpias” cuando los contenedores se ahogaban de basura», ha apuntado a la consejera. Martorell ha pedido que se acabe con estas políticas de marketing del equipo de gobierno del alcalde Viñuales y que se pongan a trabajar para tener, de una vez, una ciudad limpia, acogedora y próspera.