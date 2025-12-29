Largas colas en las administraciones de Tarragona para cobrar la Lotería

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Les administraciones de lotería de Tarragona han vivido las últimas horas una notable afluencia de personas que se han acercado para cobrar los premios de la Lotería de Navidad. Desde primera hora de la mañana, se han formado largas colas en varios establecimientos, aunque el de la Rambla Nova es el que llama más la atención.

Este incremento de visitantes se explica, en parte, por el reparto de un quinto premio en Tarragona, concretamente en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, dónde se han distribuido varios décimos que han dejado un total de 60.000 euros. Paralelamente, muchas personas también se han acercado a las administraciones para comprar décimos del sorteo del Niño, que se celebra el próximo 6 de enero. En este sentido, el Gordo reparte 200.000 euros por décimo y los tarraconenses tienen la esperanza de empezar el año con un golpe de suerte.