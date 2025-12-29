La Fundación del COAATT de Tarragona renueva el convenio con Mans Unides

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fundación del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha renovado la firma del convenio de colaboración con Mans Unides, reafirmando así su compromiso con iniciativas de carácter social.

En la firma han estado presentes el presidente de la Fundación COAATT, Adolf Quetcuti; la presidenta delegada de Mans Unides a Tarragona, Teresa Feliu; y el presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Tarragona, Francesc Xavier Llorens.

El acuerdo se enmarca en el “Sello Solidario”, un distintivo impulsado por Mans Unides que reconoce y da visibilidad a empresas y organizaciones que apuestan por la solidaridad y la sostenibilidad. Con esta renovación, ambas entidades refuerzan una alianza que quiere contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo.