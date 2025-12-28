La colección de un centenar de vehículos clásicos escondida en Tarragona que busca nuevo propietario

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un centenar de vehículos clásicos en Tarragona buscan una nueva vida. Así lo explica el 'youtuber' Marc's Garage en uno de sus vídeos más recientes compartidos en la plataforma, dónde muestra una colección única de motos y coches clásicos que hace más de una década que permanece parada en una nave industrial de Tarragona.

Los vehículos, explica al vídeo, forman parte del legado de un gran apasionado por el motor que murió hace más de diez años y que, a lo largo de toda su vida, reunió decenas de motos de marcas históricas y varios coches. Desde su muerte, la colección ha quedado en silencio, conservada pero sin actividad.

Ahora, con la voluntad de preservar este patrimonio y evitar que se pierda, su hija ha impulsado la difusión de la colección para encontrar personas interesadas en restaurar los vehículos y volver a ponerlos en circulación, siempre «con el máximo con respecto al recuerdo de su padre».

En el vídeo Marc's Garage, que dedica su canal a los vehículos clásicos, reuniendo a más de 170.000 suscriptores, recorre la colección con Joan Pomés, un experto en motos clásicas, y muestra grande parte de los modelos que están en venta.

Entre las piezas destacadas hay motos emblemáticas de marcas como Montesa, Bultaco, Derbi, OSA, Moto Guzzi, MV Agusta, Jawa o Peugeot, con ejemplares que abarcan desde finales de los años cuarenta hasta la década de los ochenta.

Los interesados al adquirir algunos de estos vehículos pueden ponerse en contacto con la familia vendedora mediante el número de teléfono 977 663 036 o el correo electrónico 977663036@segurosvicente.com.