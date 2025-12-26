Planellas dice que la Iglesia «tiene que aceptar que estamos en democracia» y no puede hacer «política partidista»

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, afirma que la Iglesia «tiene que aceptar y ver que estamos en un país democrático» y que no tiene que interferir. En una entrevista en ACN, Planellas defiende que los obispos catalanes formen parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que él se oye «próximo». El último año ha matizado varias declaraciones del presidente de la CEE, Luis Argüello, advirtiéndole que no pueden hacer «política partidista». En otro orden, el arzobispo avisa de que los «recortes» de Europa y los Estados Unidos a las ONG del Tercer Mundo comportarán un aumento de la inmigración y advierte que si se «polariza» este debate, «se puede acabar en el desastre».

Este año el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha recriminado en varias ocasiones al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por declaraciones que han contrariado a los obispos catalanes. La última semana, a causa de unas declaraciones de Argüello en La Vanguardia donde pedía una cuestión de confianza, una moción de censura o ir a elecciones teniendo en cuenta la situación de bloqueo político en el estado español.

Planellas dice que tienen una buena relación personal, con el presidente de la CEE, que «lo aprecia mucho». Ahora bien, el arzobispo de Tarragona le recuerda que la Iglesia no puede hacer «política partidista». «Tenemos que ser muy cuidadosos al determinar la democracia hacia un lado o hacia el otro», explica. La Iglesia tiene que aceptar y tiene que ver que estamos en un país democrático y que no tiene que interferir en toda esta situación [política]. Tiene que ser muy respetuosa con el ordenamiento jurídico, civil y con todo lo que comporta», insiste a ACN.

El presidente de los obispos catalanes defiende que estos tienen que formar parte de la Conferencia Episcopal Española, a pesar de estas divergencias. «Yo me oigo muy próximo, subraya Planellas. «Hay muchas ventajas en muchos aspectos, la Conferencia Episcopal Española es un potencial único para poder incidir en muchas cosas», indica. «Hay maneras de ver y talantes diversos, pero con las grandes cuestiones que afectan al concepto de persona humana y de hacer presente el Evangelio, estamos absolutamente de acuerdo», subraya. Una de estas es la inmigración, asegura.

Evitar «polarizar» el debate de la inmigración

El arzobispo ha lamentado el desalojo de 400 personas inmigrantes del instituto B9 de Badalona. También que un grupo de una cincuentena de vecinos bloquearan domingo la entrada en una parroquia donde tenían que pernoctar los desalojados. «¿Nos hemos vuelto locos?», exclama mientras invita a la ciudadanía a preguntarse «por qué emigra tanta gente». «Es por una situación muy precaria que tienen en sus países», exclama.

Planellas cree que hace falta «regular positivamente» la inmigración, pero avisa de que si se «polariza» este debate «se puede acabar en el desastre». El religioso es partidario de abordarlo desde los países de origen, pero insiste de las consecuencias de los «recortes» de Europa y los Estados Unidos a las ONG en que trabajan en el Tercer Mundo. Cree que comportará un «aumento» de la migración.

Preguntado por los postulados de la extrema derecha en torno a la inmigración, el presidente de los obispos catalanes dice que «cuesta mucho aceptar que la realidad es muy plural». Y pide «diálogo» y «mucho encuentro» para evitar la «polarización». Considera que los partidos de ultraderecha quieren un «círculo cerrado». «Estamos volviendo a un punto de decenios pasados, a una mentalidad muy medieval», lamenta. Planellas afirma que «necesitamos» a las personas inmigrantes porque hay «baja natalidad» y los «trabajos más precarios» los llevan a cabo estas personas.

La vivienda, «un problema de país»

El arzobispo de Tarragona ha afirmado que el acceso a la vivienda es «un problema de país» que el Gobierno y las «instituciones» tienen que abordar «seriamente». Explica que la Iglesia catalana «está teniendo conversaciones» con la administración pública para hacer frente a esta cuestión. Planellas comenta que las diócesis tienen viviendas y solares que se podrían «plantear» como vivienda social. Pero advierte que «si se quiere solucionar, se requiere una década con un gran acuerdo de país».