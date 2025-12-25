La Comida de Navidad de Sant Egidi atiende a 1.500 personas en Barcelona y 1.000 más en Tarragona, Manresa y Gavà

La Comida de Navidad tradicional que ofrece la entidad Sant Egidi ha atendido este jueves, 25 de diciembre, 1.500 personas sin hogar, ancianas con dificultades o refugiadas en la Basílica de los Sants Màrtirs Just i Pastor y en ocho lugares más de Barcelona. También se han hecho comidas en Tarragona, Manresa y Gavà, que en total han acogido 1.000 personas más, según ha informado la entidad a ACN. Han sido unas comidas «de familia» con los «amigos de todo el año» que la entidad celebra «para que nadie sea excluido». La entidad ha atendido en los últimos días a unas 5.000 personas entre estas comidas y otras acciones, como regalos y felicidades en residencias de personas mayores o ayudas a familias vulnerables con lotes de Navidad.

En Barcelona, la comida ha contado con la presencia del alcalde, Jaume Collboni, que ha destacado «el valor de la ciudadanía activa para construir una ciudad a escala humana, porque la ciudad es un nosotros». El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha añadido que «sólo construyendo puentes podremos sobrevivir en un mundo que se prepara para la guerra».

Según recuerdan desde la entidad, estas comidas son una mesa «capaz de poner juntas personas de varias religiones, culturas y situaciones sociales». En un tiempo «marcado por la guerra» en que se enarbola «fácilmente la bandera de la contraposición y del enfrentamiento», la Comida de Navidad se presenta como «una propuesta de paz y fraternidad». Se trata, afirman desde Sant Egidi, de una «gran fiesta de la generosidad abierta a todo el mundo».

La Comida de Navidad organizada por la Comunidad de Sant Egidi es una tradición que nació el 25 de diciembre de 1982 en la Basílica de Santa Maria in Trastevere, en Roma. Aquella primera comida reunió a 47 personas, entre las cuales había 22 pobres, asegura la organización. El año 2024 la Comunidad de Sant Egidi sentó en la mesa a más de 250.000 personas en 70 países de todos los continentes.