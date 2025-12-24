Tarragona acoge un cuentacuentos para concienciar sobre los acogimientos familiares de niños

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los cuentacuentos, gratuitos y abiertos a todos los públicos, ofrecerán el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero a las 17.30 h, en la plaza Verdaguer de Tarragona, una propuesta que combina entretenimiento y sensibilización. La actividad quiere concienciar la población tarraconense sobre la necesidad de encontrar familias de acogimiento temporal para niños en situación de vulnerabilidad en nuestras comarcas.

Para difundir esta realidad, muchas veces desconocida, la Fundació Casa Sant Josep ha instalado un tótem informativo al lado del árbol de Navidad, explicando que actualmente en Cataluña más de 5.300 niños y niñas esperan ser acogidos por familias solidarias, de los cuales más de 400 son de las comarcas tarraconenses. De una manera simbólica, este número se asocia al número de bombillas que iluminan el árbol que decora la Plaza Verdaguer durante las fiestas de Navidad.

La cooperativa Cuentropia, en las dos sesiones, explicará al público asistente el cuento 'Aimar, és moment de navegar', editado por la Fundació Casa Sant Josep con ilustraciones de Montse Bernaus (Crealia). La autora estará presente en la sesión del 29 de diciembre. La historia explica de una manera didáctica, simpática y comprensible el proceso de adaptación de los niños en el momento de ir a vivir con una familia de acogida.

La presentación de los cuentacuentos ha ido a cargo de la consejera de Turisme, Comerç y Promoció Econòmica del Ayuntamiento de Tarragona, Monste Adan, de profesionales del Centro de Acogimientos Familiares de la Casa Sant Josep y por responsables de la cooperativa Cuentropia, encargada de la puesta en escena de las dos sesiones abiertas al público en la plaza Verdaguer.

Según Montse Adan, «para el Ayuntamiento de Tarragona es un placer colaborar con instituciones como la Casa Sant Josep para ayudar a concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de que tienen muchos niños de encontrar familias solidarias que puedan ayudarlos a hacer frente a situaciones complicadas en un momento principal de la vida, como es la infancia». Adan ha instado a las administraciones «a ayudar a sensibilizar sobre estas realidades no sólo en época de Navidad, sino durante el largo de todo el año, motivo por el cual estamos siempre a disposición de iniciativas como la que presentamos hoy, dirigidas a las familias tarraconenses con un espíritu solidario y de prójimo hacia colectivos vulnerables de nuestra sociedad».