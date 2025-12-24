Los informes desfavorables hacen retroceder el complejo deportivo en la Anilla Verde de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El proyecto de construcción de un hub de campos de fútbol en la Anilla Verde de Tarragona no se hará realidad. Tarraco Sports Gestió Integral SL, la empresa promotora, ha llegado a un acuerdo con el Arzobispado de Tarragona para rescindir el contrato de arrendamiento sobre los terrenos de la Planota. Los motivos, según indica la archidiócesis en un comunicado, han sido los trámites urbanísticos para conseguir la licencia de obras para construir el complejo y equipamientos deportivos previstos.

Departamentos de la Generalitat como Agricultura, Protección Civil, Medi Ambient e Interior emitieron informes desfavorables en los últimos meses por el impacto que tendría sobre un entorno protegido no urbanizable y por el hecho de situarse junto a la AP-7, por donde pasan mercancías peligrosas. Sin embargo, los promotores podían todavía presentar nueva documentación para intentar sacar adelante el proyecto. Ahora bien, los trámites previstos tardarían años.

Otro de los aspectos que preveía el proyecto era la transformación y rehabilitación del Mas de la Creu, una antigua masía que se encuentra abandonada y con valor patrimonial, en una residencia para deportistas. Una actuación que generó sorpresa dentro del Arzobispado porque no estaba incluido en el contrato firmado. Un acuerdo que se empezó a gestar en época del arzobispo Jaume Pujol, cuando la institución eclesiástica firmó un contrato con la promotora para desarrollar un proyecto deportivo con el fin de cubrir las necesidades de los equipos de fútbol de la escuela Sant Pau. Pero una vez se hizo pública la dimensión real prevista, la plataforma alertó de que era un ‘hub’ turístico y deportivo, más que no una mejora para la escuela.

«Representa un avance significativo en la defensa de la Anilla Verde»

En los últimos años, este proyecto adquirió bastante resonancia mediática, social y política ya que se preveía actuar en una zona sensible en el ámbito medioambiental. Se creó la plataforma No Camps de Futbol en la Anilla Verde, que se oponía al complejo, y que organizó diferentes movilizaciones de la mano de entidades vecinales y ecologistas. La entidad celebra la decisión y expresa que «este paso representa un avance significativo en la defensa de la Anilla Verde de Tarragona».

Se estudiará el uso

Además, la plataforma agradece la «sensibilidad» que ha mostrado el Arzobispado con este tema. El arzobispo Joan Planellas se mostró reticente al proyecto, pero se encontraba unido de manos por el acuerdo firmado. Ahora, la archidiócesis explica que estudiará el uso que hará de la finca en el futuro, una vez se deje sin efecto el contrato.