Detenida una mujer que llevó a su bebé muerto a incinerar en el tanatorio de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a una mujer de 24 años que llevó a su bebé muerto a incinerar en el tanatorio de Tarragona. Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes policiales a ACN, se le atribuye un delito de omisión del deber de socorro y está a la espera de pasar a disposición judicial.

La joven se presentó en el tanatorio hacia las 13.40 horas pidiendo que incineraran el cadáver del niño, al que habría dado a luz en su domicilio unos días antes. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados de la situación y la mujer fue trasladada al hospital Joan XXIII para que le hicieran un reconocimiento médico. Una vez fue dada de alta, los agentes se la llevaron en comisaría.

Fuentes policiales han explicado que están pendientes del resultado de la autopsia al bebé por si se tiene que cambiar la tipificación del delito.