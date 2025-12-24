Se amplían los días para visitar el Cirque Pardi! en la Anella Mediterrània

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Con motivo del éxito de público y buena participación, el Cirque Pardi! se amplía dos días y se queda en la Anella Mediterrània hasta el 28 de diciembre. La compañía francesa plantea, a pesar de tener los elementos más tradicionales de circo de carpa, una representación innovadora y contemporánea que crea un "universo mágico y teatral" caótico, cómico y absurdo.

Se ofrece una actuación diaria, a las 19 h y la obra tiene una duración de 90 minutos y es recomendada para todos los públicos. Las entradas, también las de los días 27 y 28, se pueden comprar en la misma taquilla de la carpa o en la web.

El universo singular de Cirque Pardi !

Cirque Pardi! es un colectivo internacional de circo contemporáneo formado por artistas, técnicos y profesionales de varios ámbitos, unidos en torno a un proyecto itinerante y comprometido. Con una línea artística sincera, experimental y en constante proceso de investigación, la compañía propone un circo progresivo que combina belleza, fragilidad y reivindicación.

Sus espectáculos construyen universos singulares que son al mismo tiempo un homenaje a la confusión del mundo actual y un grito que reclama justicia. A través de largas estancias en los territorios que visitan, su entoldado se convierte en un espacio vive de intercambio cultural y de encuentro con el público y otras disciplinas artísticas.