Viñuales tendrá que explicar la retirada del Ayuntamiento como acusación al caso Inipro

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, tendrá que declarar para explicar los motivos de la retirada del Ayuntamiento como acusación al caso Inipro. La acción se llevó a cabo al principio de mandato y el grupo municipal de ERC lo llevó al Tribunal Contencioso. Ahora, se ha|estimado el recurso de reposición que los republicanos presentaron ante el auto que rechazaba la declaración del alcalde Viñuales para que diera explicaciones. «Fue una decisión unilateral de la alcaldesa adoptada sin procedimiento, sin informe jurídico previo y sin que en el expediente administrativo conste ninguna otra información o trámite que justifique los motivos del alcalde para adoptar esta decisión», expuso ayer Maria Roig, portavoz del grupo.

Desde de ERC defienden que la decisión tendría que haber pasado por el Pleno y que se va concurre un supuesto de desviación de poder. «Viñuales adoptó esta decisión por un interés partidista o particular y no por interés público», añadió a la portavoz. El alcalde tarraconense declarará por escrito. Desde el Ayuntamiento no se ha querido hacer ningún comentario al respecto de esta noticia. La magistrada ha dado diez días a los republicanos para que envíen un cuestionario, que será estudiado por la jueza, que será quien finalmente decidirá qué preguntas son «pertinentes».

Los republicanos abrieron otra vía por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde pidieron suspender cautelarmente el decreto de Viñuales. El tribunal lo rechazó.