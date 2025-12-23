Tres mil aspirantes se presentan al 'macroexamen' teórico del carné de conducir en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Unas 3.000 personas hicieron ayer la prueba teórica del carnet de conducir en el Complejo Educativo de Tarragona. Se trata de una macroconvocatoria extraordinaria organizada con el objetivo de reducir los largos tiempo de espera, que actualmente son de hasta tres meses. La jornada se desarrolló a lo largo de todo el día, en diez turnos de unos 300 aspirantes, que se examinaron en el comedor de la antigua universidad laboral.

Muchos alumnos se desplazaron hasta Tarragona desde otros municipios, como es el caso de Irene Mestre, vecina de Riudoms. «He estudiado mucho, pero los nervios siempre están porque no sabes qué te encontrarás», explicaba minutos antes de entrar al examen. «Me habían avisado de que habría más gente de lo habitual, pero no imaginaba tanta», admitía. La joven de 18 años se prepara desde agosto, pero no pudo presentarse a la convocatoria de octubre, ya que coincidía con exámenes universitarios. «Tuve que esperar dos meses más para volver a tener otra oportunidad», lamentaba. «Necesito el carné; estoy estudiando en Vic y no quiero tener que depender del tren», añadía.

Lucía Martínez, de Tarragona, también probaba suerte por primera vez. «Me ha chocado un poco, ver a tanta gente, pero he estado bastante tranquila. Creo que el frío me ha hecho olvidar los nervios», decía riendo. La acompañaba Judit Perelló, de Miami Platja, que se enfrentaba a la prueba por segunda vez. «Quizás estaba un poco más nerviosa que la otra vez, porque hay muchas más personas y la gente habla, comenta las respuestas... pero salgo con buenas sensaciones», aseguraba. Ambas han esperado unos tres meses para examinarse. «Y veremos cuánto tiempo pasará hasta que podamos hacer el práctico. Pero bien, es lo que toca. Somos muchos que queremos el carné, sobre todo los que vivimos en pueblos o estudiamos fuera», decía. «Hombre, a mí me fastidiaría bastante que me caducara el teórico y tener que repetir todo el proceso, la verdad», confesaba a su compañera.

Entre los asistentes también había responsables y profesores de varias autoescuelas que acompañaban a los aspirantes. Es el caso de María José Mayol, de la autoescuela Baix Camp, que explicaba que, a pesar de tener una treintena de alumnos preparados, «sólo hemos podido traer dieciséis». Mayol advertía que el colapso se puede trasladar al práctico. «Se creará otro embudo porque las plazas ya son muy limitadas», afirmaba.