Rape, gamba roja y cigala, los productos más caros y demandados en el mercado de Tarragona

El rape, la gamba roja, las cigalas, las lubinas o la dorada son los productos más pedidos y con los precios más caros en el Mercado de Tarragona estos días. Después de unas semanas más «flojas», las pescaderas confían en que las ventas se animarán durante las jornadas previas a Navidad. Los más previsores ya hicieron las compras a finales de octubre e inicios de noviembre para evitar la subida de precios habitual a medida que se acercan las fiestas. Este año, el pescado se ha encarecido globalmente en torno a un 6%. Las paradistas también apuntan la tendencia creciente de no cocinar y optar por la comida preparada. Por su parte, los pescadores de arrastre recuerdan que la demanda de más días de pesca redunda en una mejor oferta de capturas de proximidad.

Las paradas de pescado del Mercado de Tarragona tenían los mostradores llenos de productos el viernes pasado, en un mercado lleno de compradores que miraban precios y compraban para las comidas de Navidad. Maria Àngels y Joan, de Bràfim, se gastaron unos 200 euros comprando pescado. «Está muy caro, pero una vez al año se puede hacer», han afirmado. «La sepia ha subido bastante», han añadido.

Mònica Belchi, encargada de la pescadería Rosa, ha explicado que las ventas han sido un poco más «flojas» la última semana en comparación con otros años. «La gente ha comprado antes para congelar y no se esperan al último día», ha subrayado. La pescadera ha explicado que en estos últimos días antes de fiestas se vende sobre todo marisco, como mejillones, almejas, mientras que la gamba, las cigalas y todos los pescados que se cocinan al horno, como las lubinas o las doradas, se han vendido previamente.

Con respecto a los precios, Belchi ha indicado que la gamba y la cigala son las que van más caras, entre 96 y 120 euros, la media, en el caso de la gamba. También se han encarecido la lubina y la dorada, en cambio, las almejas y los músculos se han mantenido como otros años. «Como más se acerca Navidad, lo que va más caro es la gamba y la cigala porque hay mucha más demanda, hay gente que lo quiere del mismo día, no lo quieren congelar. Entonces, en la víspera de Navidad es el día que va más caro en lonja», ha detallado.

La propietaria de la pescadería Rita, Maria Rosa Dalmau, añade que el pescado «estrella» es la cola de rape. «Al menos aquí en Tarragona, es un producto que va a parar a casi todas las mesas, porque normalmente se hace con un suquet y se puede preparar el día antes», ha aseverado. Al mismo tiempo, ha dicho, que el besugo es uno de los pescados que se ha encarecido más y que el bogavante también es uno de los productos que tienen más salida estos días.

Las pescaderas también explican que la lubina y la dorada han subido. «El precio de la cola de rape subió mucho y ahora se ha rebajado unos 3 o 4 euros, las piezas grandes de merluza del norte se han encarecido, de ir a unos 18-19 euros durante el año, ahora pueden estar a 22-23 euros», ha apuntado. «El resto de pescado se está manteniendo el precio o incluso más barato», ha asegurado.

Gamba roja, la más buscada

Todas las embarcaciones de arrastre de la Cofradía de Pescadores de Tarragona salieron a pescar el viernes pasado para capturar todo tipo de pescado. Ahora bien, según el secretario de la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona, Xavier Domènech, «la gamba roja es la principal captura. También se está cogiendo bastante gamba blanca, la que toda la vida se llamaba la gamba de Huelva, que estaba más en el sur, con aguas más calientes, ahora se coge mucho aquí», a raíz del cambio climático, dice.

Estos días, los pescadores también pescan galeras, cangrejos, morralla y todos los ejemplares relacionados con los caldos. «Lo que va muy buscado son todo pescados grandes, de escama, dentón, doradas... estos típicos pescados que se hacen al horno», ha explicado Domènech, que ha recordado que ya ha empezado la veda de la sardina. «Los que no tienen tanta demanda son, sobre todo la merluza, la sardina y el boquerón, platija, ciénagas, bròtoles. Hay una serie de pescados que se comen durante todo el año con mucha normalidad, en cambio, por Navidad baja su consumo porque la gente tira a otro tipo con un poco de más calidad», ha comentado.

Precios al alza

Preguntado sobre el incremento de un 6% en global del precio del pescado, Domènech defiende que se trata de una cuestión «de economía pura y dura», dicho en otras palabras, de la oferta y la demanda. «Cuando tú bajas la oferta, o sea, menos pescado porque hemos pescado menos días, si tú mantienes la demanda, automáticamente suben los precios. Cuanto menos género hay de un producto, más se incrementan los precios», ha indicado. En este sentido, ha destacado que los pescadores quieren salir a pescar más días porque les interesa poder ofrecer más capturas.

Ha recordado que su petición era salir a trastear 180 días y no sólo 143, tal como se ha establecido en Bruselas para las cuotas de 2026. «No por el hecho de que el pescado pueda ir muy caro o muy barato, nos ganamos mejor o peor la vida. Nos interesa coger una cantidad y venderla a un precio digno para que todo el mundo se gane la vida», ha afirmado. «Si te dicen que pescarás nueve días, es igual que venda las famosas gambas a 1.000 euros al kilo, tampoco me ganaría la vida», ha lanzado.

Por su parte, Belchi lamenta que los pescadores no puedan salir al mar los días que reclaman, ya que dependen de su producto fresco y de proximidad. «Si cada vez hay menos días de pesca, no podremos garantizar la calidad de este producto y tendremos que ir a vender pescados de otros lugares, los cual no nos interesa», ha remachado. También ha criticado que sólo puedan salir a trastear 143 días. «Me parece fatal, porque ¿quién puede vivir con estos días al año? Creo que con las vedas que se hacen, ya se hace todo. El pescado está lo bastante regenerado», ha opinado.

En el mismo sentido se ha posicionado Dalmau, que confía en que el próximo año sea positivo para los pescadores. «Al final todos somos una cadena, unos trabajamos junto con los otros, esperamos que todo vaya bien», ha manifestado. Asimismo, ha apuntado que algunos clientes estaban preocupados por si habría suficiente pescado. Finalmente, Domènech ha agradecido el apoyo de los comerciantes y ha lamentado que la disminución de consumo de pescado, dada por otros factores, como que los cambios de tendencia entre los jóvenes, que cocinan menos. Según él, suministraban un 20-25% y ahora ha bajado a un 17%. «Eso nos preocupa mucho», ha cerrado.