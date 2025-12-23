El Parque de Navidad de Tarragona, preparado para abrir puertas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Parque de Navidad de Tarragona, en el recinto del Palau Firal i de Congressos, abrirá sus puertas desde el próximo sábado 27 de diciembre y estará abierto hasta el 4 de enero. El Ayuntamiento ha presentado un año más el parque infantil más mágico y divertido del año; manteniendo la continuidad y reforzando su identidad como un espacio único de encuentro, creatividad y experiencia colectiva.

Este recinto y su actividad está dirigido principalmente a niños de hasta 12 años y estará abierto de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas (con excepción del día 31 que sólo abrirá por la mañana y el día 1 de enero que sólo abrirá por la tarde). El precio de las entradas es de 4 euros con precios reducidos de 3 euros para familias numerosas y monoparentales.

Este año la compañía Passabarret repite en la organización. Por este motivo, se ha reforzado la iluminación, creando continuidad entre dentro y fuera del recinto, haciendo que el visitante viva la experiencia como un recorrido único, sin saltos de ambiente ni de intensidad.

Según la consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, «el objetivo principal es consolidar un modelo de Parque de Navidad moderno, atractivo y con identidad propia» y ha añadido «que mantenga su esencia artística y lúdica pero amplíe su oferta con criterio y sensibilidad».

Por su parte, el responsable de la compañía Passabarret y del montaje del Parque, David Sancho, ha manifestado la ilusión de encargarse un año más del Parque «ya que amamos y lo queremos hacer único, con propuestas muy potentes como la Feria de las Ilusiones, que es exactamente una instalación artística o los inflables de exterior, pensados para los niños y niñas más grandes».

Actividades

Este año se incorporan más espacios dedicados a las manualidades y a la creatividad artística, atendiendo la demanda observada en la edición anterior y también habrá propuestas específicas para cada franja: actividades de descubrimiento y juego simbólico para los más pequeños (0 a 5 años), eso como espacios especialmente pensados para los niños de 9 a 12 años, que a menudo quedan fuera del foco y que este año tendrán propuestas potentes, participativas y llenas de acción.

El número de actividades se mantiene reducido, unas doce, priorizando la calidad y la coherencia general del Parque. Cada propuesta está diseñada para aportar una experiencia significativa; muchas de ellas, por sí solas, justifican plenamente el valor de la entrada.

Los espectáculos también son el gran rasgo distintivo del Parque de Navidad. Catorce propuestas muy bien escogidas, con una programación de kilómetro cero y la igualdad de género y la diversidad de miradas como puntos fuertes. La parrilla presenta diferentes ritmos e intensidades: las mañanas ofrecerán espectáculos de pequeño formato, más íntimos y tranquilos, ideales para familias con niños pequeños; mientras que las tardes darán paso a propuestas más potentes y dinámicas, que llenarán el recinto de energía, música y humor. Como novedad, se incorporan espectáculos itinerantes que circularán por los espacios interiores y exteriores, creando momentos inesperados y reforzando la interacción directa con el público.

Asimismo y dando la bienvenida en 2026, el parque contará con un espacio dedicado al Tour de Francia 2026 donde se podrá conocer la prueba ciclista y los puntos de interés cultural y patrimonial del recorrido de la segunda etapa que saldrá desde Tarragona el próximo 5 de julio. Bajo el nombre de El petit gran Tour, Tarragona Esports ofrece esta actividad en la cual tanto niños como adultos pueden subir en unas bicicletas estáticas y hacer el recorrido simulado de la etapa tarraconense.