Un niño de siete años herido por la caída de una farola en la Granja

Un niño de siete años resultó herido ayer por la tarde en el barrio de la Granja de Tarragona después de que le cayera una farola encima. Según ha adelantado el Diari de Tarragona, la base de la farola habría cedido cayéndole encima y provocándole heridas en la cabeza, el hombro y la oreja.

Los hechos pasaron hacia las 16.45 horas en la calle Gran Canaria del barrio. Hasta el lugar se desplazó el Sistema d'Emergències Méèdiques (SEM) y la Guardia Urbana de Tarragona.

Según explica el rotativo, el menor fue trasladado al hospital Joan XXIII de Tarragona por una conmoción cerebral y una posible fractura de la clavícula.