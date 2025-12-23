Mari Carmen Dorado: «Ingresé en la Guardia Urbana hace 37 años y nunca me he sentido discriminada por ser mujer»

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Las mujeres se incorporaron a la Guardia Urbana de Tarragona por primera vez en 1975. Cincuenta años después, Diari Més entrevista a la agente Mari Carmen Dorado, «la más veterana» de la policía local, para hablar sobre la evolución de la figura de la mujer dentro del cuerpo de seguridad.

¿Cuándo ingresó en la Guardia Urbana?

«Entré el 1 de febrero de 1989, con 21 años».

¿Por qué decidió ser policía?

«Fue una casualidad. Una amiga se quería presentar porque le gustaba eso de ser policía y me lo propuso. Salieron las oposiciones y decidimos prepararnos y presentarnos juntas. A medida que fui aprobando, me interesó cada vez más».

¿Recuerda cuántas mujeres se presentaron?

«Los exámenes los hicimos en la Laboral y éramos unas 300 personas. Vi a unas cuantas mujeres, pero no sabría decirte cuántas. Sé que, en las pruebas físicas, éramos sólo tres chicas».

¿En aquella época, estaba bien visto que una mujer ingresara en un cuerpo policial?

«Nunca recibí ningún comentario malo. Cuando la gente próxima se enteraba, me decía que había tenido suerte por entrar en la Guardia Urbana porque era un trabajo estable».

Ya estaba normalizado...

«Sí, creo que este fue un poco el comienzo. Las primeras mujeres entraron el año 1975 y, en aquel momento, la mentalidad no era como la de ahora. Ha cambiado mucho. Desde que entré, catorce años más tarde que ellas, nunca me he sentido discriminada por ser mujer».

¿Como recuerda sus primeros años como agente de la Guardia Urbana?

«Empecé patrullando con compañeros veteranos, hasta que me dejaron sola. Mi primer servicio en solitario fue en Icomar y Riu Clar como policía de barrio. Al cabo de poco tiempo, el cabo que había en la antigua comisaría de Torreforta decidió llevarme a la Granja. Recuerdo que, al principio, llevaba falda pantalón, que no es cómoda. Hoy día, eso sería impensable. Es que no es práctico tampoco ir con falda y zapatitos de salón».

¿Cuánto tiempo fue policía de barrio en Ponent?

Fueron pocos meses, pero estuve encantadísima. Después, me trasladaron a la comisaría de Tarragona y estuve de patrulla de Seguridad Ciudadana. Todo eso, en cuestión de un año. A finales de 1990, entré en Atestados y, en 1995, acabé en la zona administrativa para el tema de recursos humanos porque un compañero se marchó a la escuela de policía».

¿Cómo ha evolucionado la figura de la mujer desde que entró hasta la actualidad?

«Cuando me incorporé, éramos 18 mujeres y cada una tenía su destino: Atestados, la sala de comunicaciones, la radio, la zona administrativa... Incluso, había una en la grúa poniendo multas. Ahora, ha cambiado mucho. Estamos en la calle patrullando con toda normalidad y hay mujeres motoristas, que antes no había. Participamos en todos los operativos policiales y formamos parte de unidades especializadas como la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad».

¿A lo largo de su trayectoria, se ha sentido menos valorada por ser mujer?

«Particularmente, no. Nunca me he sentido diferente por ser mujer. Siempre me he sentido apreciada y valorada por los compañeros. Soy feliz con mi puesto de trabajo desde que entré».

¿Entonces, la igualdad de género está totalmente aceptada dentro del cuerpo?

«Sí. De hecho, la Guardia Urbana este año ha entrado a formar parte del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Tarragona. Eso te deja vislumbrar la intención de la dirección es feminizar el cuerpo y creo que vamos en la buena dirección».

Sin embargo, todavía hay poca presencia femenina en los cargos de responsabilidad...

Todavía queda mucho trabajo por hacer. Aquí tenemos dos mujeres que son cabos. Creo también que eso va en consonancia con el porcentaje que hay entre hombres y mujeres en el cuerpo. Además, tampoco salen tantas plazas de cabo».

¿Esta diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido los últimos años?

«La Guardia Urbana se creó en 1857 y pasaron 118 años hasta que entraron las primeras ocho mujeres. Catorce años después, cuando entré, había diez más. Ahora, desde el 2009 hasta el 2025, han entrado 30 mujeres. Si contamos a las agentes itinerantes que entran en comisión de servicio, suman 42. También es cierto que las oposiciones tardan cada vez menos en resolverse».

¿Coincidió con las primeras agentes de la Urbana?

«Coincidí con seis. Son mujeres con mucho empuje y hemos convivido mucho. Tengo un recuerdo muy bueno y seguimos siendo amigas».