ERC critica que el alcalde compre un nuevo coche oficial

El grupo municipal de Esquerra Republicana de Cataluña critica que el alcalde Rubén Viñuales haya tomado la decisión de comprar un nuevo coche oficial. «Vemos con estupefacción cómo el Ayuntamiento ha encarecido 40 euros las tarifas de los jardines de infancia y al mismo tiempo se paga un coche de lujo. Una de dos: O subes los precios de los hogares, pero mantienes una política de austeridad o te compras un BMW, pero no subes las tarifas», expuso ayer a Xavi Puig, conseller de ERC.

Más allá, los republicanos hicieron ayer balance del 2025 en el plano político en la ciudad. Para ERC, el alcalde y el equipo de gobierno hace una «política de escaparate». «Está pensada para quedar bien de puertas afuera, aunque sea en detrimento del progreso y bienestar de las personas que viven allí», indicó Puig. Los independentistas van más allá y exponen que «todas» las inversiones que están en marcha en la ciudad «son legados republicano». «En aquello que depende del gobierno, sólo se piensa en los lobbies y los turistas», remachó.

Para los republicanos, la acción política «más grave» para los intereses de Tarragona ha sido la constitución de la Asociación de municipios para el impulso del área metropolitana. «Será la decisión más costosa a largo plazo. Tal como se ha aprobado, desposee de toda la fuerza que tiene la ciudad y que le corresponde. No puede ser que entremos en un club donde decidiremos como el municipio más pequeño y pagaremos como el mayor», sentenció Puig.

Por último, el conseller y alcaldable de ERC se refirió a la reciente sentencia judicial a favor del Ayuntamiento sobre el aparcamiento de Jaume I. «Plantamos cara. No entendemos cómo se estaba haciendo y ahora la justicia nos ha dado la razón. Es una gran noticia que forma parte del legado republicano», concluyó.