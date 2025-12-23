Ematsa culmina la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Tortosa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona ha finalizado este mes de diciembre las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Tortosa, en Torreforta. Los trabajos, que empezaron el pasado 24 de febrero con un presupuesto de 900.000 euros, han permitido sustituir un kilómetro de cañería, cosa que permitirá mejorar significativamente la eficiencia de la red de distribución de agua del barrio.

Durante el verano, se completó la renovación de la cañería del entorno de la Escuela Torreforta. Posteriormente, se ha llevado a cabo la actualización del último tramo, entre las calles de la Segarra y Ebre, actuación que pone punto final a la intervención.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases para minimizar las afectaciones a los residentes y comercios de la zona, cumpliendo así con el objetivo de mejora de las infraestructuras con el menor impacto posible en la ciudadanía.

Nueva inversión en Campclar

Desde el mes de octubre, la compañía de aguas trabaja en la instalación de una nueva cañería de transporte de abastecimiento de agua que conectará el Polígono PP9 con el nuevo sector PP10 a Campclar. Las obras tienen un presupuesto 950.000 € y la duración prevista es de seis meses.