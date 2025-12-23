La DGT quiere regular la situación y reducir la espera a un mes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La subdelegada del gobierno español en Tarragona, Elisabet Romero, defendió la medida extraordinaria como una respuesta «necesaria y coordinada» ante el aumento de la demanda y las largas listas de espera que se han acumulado los últimos meses en la demarcación. De momento, descartó una repetición de la medida, aunque señaló que todo se puede mirar. «Esperamos que no sea necesario y todo funcione bien a partir de ahora», afirmó.

Por su parte, la jefa de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona, Teresa Guelbenzu, explicó que el incremento de solicitudes de examen teórico se detectó a partir del mes de septiembre, cuando la demanda empezó a superar la capacidad ordinaria tanto en Tarragona como en Reus. «En las reuniones habituales con la asociación de autoescuelas constatamos que nuestra capacidad era inferior a la demanda existente, especialmente en el caso de los permisos profesionales», indicó.

Guelbenzu remarcó que el objetivo de la convocatoria extraordinaria es reducir las listas de espera del teórico y las situó en unos plazos «asumibles». Actualmente, explicó, la espera media es de unos dos meses, y la voluntad es aproximarla a un mes. También quiso rebajar la preocupación sobre el examen práctico, recordando que en los próximos meses se prevé la incorporación de nuevos examinadores, aunque sin poder concretar la cifra. Ahora mismo, detalló, la demarcación tiene 10, cuándo el número óptimo se situaría en 15.

La demarcación cuenta con 10 examinadores, siendo 15 el número óptimo

Con respecto a la lista de espera para examinarse de la parte práctica, Guelbenzu aclaró que «no es que se trate de 7.000 personas preparadas para hacer la prueba, sino que son el número de alumnos que tienen aprobada la parte teórica, y muchos de ellos todavía no han empezado la formación». «Por otro lado las autoescuelas tienen también otro problema que es la falta de profesores», destacó.

Índice elevado de suspendidos

La jefa de la Jefatura también alertó sobre el bajo porcentaje de aprobados del teórico en la demarcación, situado en el 43%, por debajo de la media estatal, en un 50%, y defendió la importancia de la formación presencial. «La formación es muy importante, y no es sólo hacer tests o mirar vídeos; hace falta estudiar y entender la seguridad vial», afirmó.