Se descarta la construcción de un complejo deportivo en l'Anella Verda de Tarragona por los informes urbanísticos desfavorables

Tarraco Esports Gestió Integral S.L. ha renunciado a construir un complejo deportivo en l'Anella Verda de Tarragona por las dificultades para obtener la licencia por los diferentes informes urbanísticos desfavorables. En un comunicado, el Arzobispado de Tarragona, propietario de los terrenos, ha recordado que firmó un contrato de alquiler con la promotora con el fin de impulsar el proyecto, pero como no prosperará el acuerdo «se dejará sin efecto próximamente».

La iniciativa preveía construir nueve campos de fútbol, una residencia, un edificio de servicios, un restaurante, gimnasios y salas polivalentes en un ámbito de 35 hectáreas protegidas. La plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda, que se oponía al complejo, ha celebrado la noticia.

La iniciativa se empezó a gestar en época del arzobispo Jaume Pujol, cuando la institución eclesiástica firmó un contrato con la promotora para desarrollar un proyecto deportivo con el fin de cubrir las necesidades de los equipos de fútbol de la escuela Sant Pau. Pero una vez se hizo pública la dimensión real prevista, la plataforma alertó de que era un 'hub' turístico y deportivo, más que no una mejora para la escuela.

Departamentos de la Generalitat como Agricultura, Protección Civil, Medio Ambiente e Interior han emitido informes desfavorables en los últimos meses por el impacto que tendría sobre un entorno protegido no urbanizable y por el hecho de situarse junto al AP-7, por donde pasan mercancías peligrosas.

Otro de los aspectos que preveía el proyecto era la transformación del Mas de la Creu, una antigua masía que se encuentra abandonada y con valor patrimonial, en una residencia para deportistas. Entre otros obstáculos estaba la construcción de una depuradora, llevar todos los servicios básicos hasta aquel entorno o hacer obras en una carretera de titularidad de la Diputación de Tarragona.

Últimamente, el actual arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, también había expresado sus dudas públicamente. En julio, el pleno de Tarragona aprobó una moción en la cual se instaba a buscar otra ubicación para el complejo.

El portavoz de No Camps de Futbol a l'Anella Verda, Andreu Fernández, ha valorado positivamente la ruptura del contrato entre el arzobispado y Tarraco Esports Gestió Integral. «El proyecto en sí puede interesante, pero no estaba bien ubicado; era el lugar menos indicado», ha destacado Fernández en declaraciones a la ACN. Asimismo, ha remarcado que «había interés al venderlo como una escuela de fútbol base cuando la realidad es que era un proyecto turístico». Teniendo en cuenta la afectación en l'Anella Verda, también consideraban que «había un agravio hacia todos los tarraconenses».

En un comunicado, desde la entidad han agradecido la «sensibilización ambiental» del arzobispado, si bien Fernández ha lamentado que después de más de dos años de peticiones no los han recibido. La plataforma ha contado con el apoyo de entidades vecinales y de grupos ecologistas que forman parte de la coordinadora SOS Costa Daurada.

Por su parte, el Arzobispado de Tarragona ha explicado que «a partir de la rescisión del contrato estudiará el uso que hará de la finca en el futuro».

Entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Tarragona el primero en reaccionar ha sido En Comú Podem, que ha celebrado que el complejo no se lleve a cabo. «Este resultado no cae del cielo, es el fruto de una movilización sostenida y de una defensa rigurosa del territorio», han afirmado. Asimismo, los progresistas han puesto el foco en que «el nuevo POUM debe blindar a l'Anella Verda de forma inequívoca» ya que consideran que políticamente «no se cerró la brecha» que ha permitido que se tramitara esta iniciativa. Asimismo, han reclamado al arzobispado que «aproveche esta buena nueva para cerrar la puerta a cualquier operación especulativa en la Anella Verda y abrir un camino de futuro basado en la conservación, restauración y el bien común».